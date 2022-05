MON: ponad 1400 żołnierzy w misjach zagranicznych

W misjach wojska za granicą uczestniczyło w ubiegłym roku średnio ponad 1400 osób, podobny poziom jest utrzymywany w roku bieżącym – poinformował wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz, który przedstawił w środę informację sejmowej komisji obrony.

Polska utrzymuje obecnie dziewięć kontyngentów wojskowych.

W ostatnich latach zaangażowanie Polski w wojskowe misje międzynarodowe koncentruje się na misjach i inicjatywach pod auspicjami NATO; w bieżącym roku - powiedział wiceminister na posiedzeniu komisji - weźmie w nich udział ok. 1000 żołnierzy i pracowników wojska. Polska wystawia także kontyngenty do misji UE, ONZ i misji koalicyjnych.

W operacjach NATO uczestniczą cztery polskie kontyngenty wojskowe - PKW KFOR w Kosowie liczący do 300 osób, wypełniający zadania stabilizacyjne; kontyngent na Łotwie współtworzy dowodzoną przez Kanadę batalionową grupę bojową NATO wysuniętej wzmocnionej obecności (eFP) i liczy do 260 osób. Składa się z kompanii czołgów i elementów zabezpieczenia logistycznego.

W Rumunii, gdzie Sojusz ulokował siły w ramach dopasowanej wysuniętej obecności (tFP) PKW liczy do 300 osób i - jak powiedział Skurkiewicz - działa w ramach nowej sojuszniczej inicjatywy podniesienia gotowości. Na wirtualnym specjalnym szczycie NATO zwołanym pod koniec lutego w związku z najazdem Rosji na Ukrainę sojusznicy zatwierdzili powołanie czterech nowych grup bojowych w Rumunii, Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech. Wiceszef MON zaznaczył, że będzie to oznaczało zmianę charakteru PKW Rumunia ze szkoleniowego na bojowy.

W misji dostosowania środków bezpieczeństwa NATO dla Turcji w związku z napięciem na granicy turecko-syryjskiej pełni służbę 80-osobowy kontyngent z samolotem patrolowym Bryza.

Do misji unijnych Polska wydzieliła trzy kontyngenty. W Bośni i Hercegowinie stacjonuje PKW misji EUFOR Althea liczący do 50 osób, których zadaniem jest szkolenie wojsk BiH oraz monitorowanie sytuacji.

W misji EUNAVFOR MED Irini we Włoszech uczestniczy do 80 osób. Cel misji to pomoc w egzekwowaniu embarga na broń nałożonego na Libię przez ONZ. Polacy wykorzystują tam morski samolot patrolowo-rozpoznawczy Bryza, inne środki morskie i satelitarne, by zdobywać i wymieniać się informacjami o nielegalnym handlu i przemycie ludzi w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego.

W Republice Środkowoafrykańskiej Polska utrzymuje dwuosobowy kontyngent przy dowództwie operacji szkoleniowej EUTM RCA.Po 10 latach przerwy Polska powróciła w 2019 r. do udziału w misjach ONZ. PKW UNIFIL w Libanie liczy do 250 żołnierzy i pracowników, misja monitoruje zawieszenie broni, wspiera libańskie wojsko i działania humanitarne. Polska kompania zmotoryzowana wchodzi w skład irlandzko-polskiego batalionu w rejonie Hezbollahu, Polacy współpracują też z żołnierzami węgierskimi. Główne zadania PKW to monitorowanie strefy rozgraniczenia, wsparcie libańskich sił zbrojnych i lokalnej administracji, pomoc i ochrona ludności cywilnej.

Około 10 polskich obserwatorów wojskowych wypełnia także zadania w ramach misji ONZ na Saharze Zachodniej, w Kosowie, w Sudanie Południowym, Demokratycznej Republice Konga i misji na Bliskim Wschodzie.

Siły Zbrojne RP wydzielają także liczących do 350 osób kontyngent do dwóch misji w Iraku: wojskowej misji globalnej przeciw tzw. Państwu Islamskiemu i sojuszniczej misji szkoleniowej NATO. Główne zadania Polaków to doradztwo i wsparcie irackich i jordańskich wojsk specjalnych.

Polskie wojsko stale uczestniczy w sojuszniczych misjach nadzoru nad przestrzenią powietrzną. Są to czteromiesięczne dyżury na krajami bałtyckimi (Baltic Air Policing). Od 1 grudnia do końca marca 2023 po raz 11. misję będzie pełnić PKW Orlik, liczący cztery F-16 z załogami i obsługą techniczną i personelem zabezpieczenia lotów. Polacy - maksymalnie 150 żołnierzy i pracowników - będą stacjonować w litewskiej bazie w Szawlach.

Wojsko przygotowuje się do ponownego udziału - po czterech latach przerwy - w działaniach stałego zespołu morskiego NATO Grupie 1 (Standing NATO Maritime Group One, SNMG1). Misję będzie pełnić w 2023 r. fregata ORP Kościuszko, patrolując wschodnią część Atlantyku, Morza Norweskiego, Północnego, Bałtyku i Morza Śródziemnego. PKW Kościuszko ma liczyć do 200 osób.

Skurkiewicz przypomniał, że "w związku ze znaczącym pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w regionie" planuje się udział polskich samolotów bojowych w patrolowaniu przestrzeni powietrznej Słowacji. Polska para dyżurna pełniąca patrole nad Polską będzie je prowadzić także w przestrzeni Słowacji, operując z lotnisk w Polsce. Szczegóły są w tej chwili omawiane na poziomie wojskowym - poinformował wiceminister obrony.

Dodał, że udział w operacjach międzynarodowe "pozostaje bardzo istotnym elementem polskiej polityki obronnej" i jest doceniane przez sojuszników i partnerów. Dodał, że ta działalność "zapewnia zachowanie zdolności do obrony państwa przy jednoczesnym wypełnieniu zobowiązań sojuszniczych" - np. postanowień szczytów NATO - i umów międzynarodowych; pomaga też prezentować stanowisko Polski na forum międzynarodowym. Zapowiedział, że udział w misjach będzie kontynuowany.

Polska uczestniczy w zagranicznych misjach wojskowych od 1955 r., kiedy polscy żołnierze wzięli udział w misji nadzorczej w Korei. Od tamtej pory przez zagraniczne operacje przeszło łącznie ponad 100 tys. Polaków, w znacznej większości żołnierzy.