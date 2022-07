MON: Święto Wojska Polskiego 2022 (komunikat)

- Ministerstwo Obrony Narodowej informuje:

- Ministerstwo Obrony Narodowej informuje:

"Weekend z wojskiem" - pod takim hasłem od 13 do 15 sierpnia odbywać się będą się centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na te dni Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało liczne wydarzenia o charakterze państwowym, patriotyczno-religijnym, kulturalnym oraz rozrywkowym.

Zapraszamy wszystkich na place miast i miasteczek, do lokalnych jednostek wojskowych oraz na skwery, do parków i na ulice. Razem świętujmy święto naszych żołnierzy i wiktorię Polski w walce z rosyjskim najeźdźcą w 1920 roku. To święto jest świętem nas wszystkich. Razem na piknik!

W całym kraju zorganizujemy kilkadziesiąt pikników wojskowych, na których będzie można zobaczyć to co w Wojsku Polskim najlepsze - będzie nowoczesny sprzęt wojskowy, wojskowa muzyka, grochówka oraz oczywiście sami bohaterowie dnia - żołnierze wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych. Będą atrakcje dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych. Dla każdego znajdzie się miejsce i każdy znajdzie tu coś ciekawego. Sami zobaczcie jak dziś wygląda Wojsko Polskie. A może i Wy dołączycie do naszych szeregów?

Zostań żołnierzem w swoje święto

Na piknikach i w punktach rekrutacyjnych będzie można rozpocząć karierę jako żołnierz. Będziemy zachęcać do dołączenia do nowej formuły służby - dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Każdy będzie mógł sprawdzić jak wiele Wojsko Polskie może mu dać i kim może zostać w armii. A możliwości jest co nie miara - służbę można podjąć w każdym zakątku Polski i w dowolnie przez siebie wybranej specjalności. Zostań więc pancerniakiem, pilotem, marynarzem, żołnierzem cyberwojsk - kim tylko chcesz. Wybór należy do Ciebie.

Święto z muzyką na pierwszym planie

Dla lubiących marsze, fanfary i wojskowe piosenki, jak również dla każdego kto po prostu lubi dobrą muzykę przygotowaliśmy wiele atrakcji muzycznych. W całym kraju będą na piknikach wybrzmiewać wojskowe utwory. Wyjątkowymi wydarzeniami będą - "Wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich" (13.08) oraz "Festiwal orkiestr wojskowych NATO" (15.08) na Placu Piłsudskiego w Warszawie, jak również "Koncert piosenki wojskowej państw NATO" (15.08) w Elblągu organizowany przez TVP. Będzie można usłyszeć utwory żołnierskie, ale również pobawić się przy nieco "lżejszym" repertuarze. Na pewno warto tu być.

A może święto na sportowo?

Tradycja biegów i zawodów sportowych w ważne święta jest ciągle żywa - dlatego na Święto Wojska Polskiego będzie można pobiec nie w jednym a w dwóch biegach. Biegaczy klasycznych zapraszamy na bieg "Piątka z żołnierzem" (14.08) na Stadion PGE Narodowy, zaś tych z bardziej ekstremalnym zacięciem - do Ossowa na bieg "Falcon - Żelazny bieg" (13.08). A to nie wszystko, na piknikach wojskowych nasi najmłodsi będą mogli sprawdzić się na torze przeszkód prowadzonym przez naszych sportowców i olimpijczyków-żołnierzy. Zabawa gwarantowana.

Ciekawe wystawy

Wystawy tematyczne będą elementami pikników wojskowych. Wiele wymiarów wojska zaprezentuje m. in. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralna Biblioteka Wojskowa, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego. Zapraszamy na Stadion PGE Narodowy, do Muzeum WP oraz na Plac Piłsudskiego. Wyjątkową wystawę będzie można zobaczyć na Placu Piłsudskiego, gdzie 15 sierpnia zostaną zaprezentowane pamiątki szefa MON z wizyt i delegacji. To warto zobaczyć.

Obejrzyjmy wspólnie film

A może do kina? - wszystkich miłośników kina zachęcamy do dołączenia do naszego kina. 15 sierpnia na piknikach w "kinie frontowym" będzie można zobaczyć najlepsze polskie filmy wojenne ostatnich lat. Start od godz. 16.00. Widzimy się.

Poczta polowa

W ten dzień wielu żołnierzy cały czas czuwa na naszych granicach, szkoleniach, poligonach i na misjach. Pamiętajmy o nich, ale również o polskich weteranach. W tym celu uruchomimy w ten dzień specjalną pocztę polową - za jej pośrednictwem będzie można napisać kilka słów do naszych żołnierzy.

Niespodzianka na flashmobie

Nie powiemy gdzie i jak, ale chwilę przed Świętem Wojska Polskiego zaskoczymy Was gdzieś przy kawie, na spacerze, na mieście. Do zobaczenia!

Zapraszamy na Święto Wojska Polskiego! - (spot)

13 sierpnia - sobota· 12.00 - 17.00 - Ossów - "Falcon - Żelazny Bieg" i piknik wojskowy (Pola Ossowskie) · *14.00 - 18.00 - 15 miejscowości (mapka) - pikniki wojskowe pod hasłem "Zostań Żołnierzem RP" · Flash MOB · 15.00 - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich - koncert orkiestry wojskowej z artystami z klubów wojskowych oraz pokaz musztry paradnej klas mundurowych · 14 sierpnia - niedziela · 10.00 - MON przy ul. Klonowej w Warszawie - wręczenie medali i wyróżnień żołnierzom i pracownikom resortu · 11.00 - 18.00 - Stadion PGE Narodowy w Warszawie - bieg "Piątka z żołnierzem", pokazy sprzętu wojskowego, odtworzona baza wojskowa z misji, koncert orkiestry wojskowej, widowisko Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, poczta polowa, biegi i strefy zabaw dla dzieci, punkt rekrutacyjny, żołnierska grochówka i wiele innych · 11.00 - 18.00 - Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie - dzień otwarty, piknik wojskowy oraz kino plenerowe · 13.00 - Radzymin - msza św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego abp Salvatore Penacchio · *14.00 - 18.00 - 16 miejscowości (mapka) - pikniki wojskowe pod hasłem "Zostań Żołnierzem RP" · 19.00 - Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie - capstrzyk i apel pamięci przed Pomnikiem Poległych w 1920 roku · 21.00 - Ossów - uroczystość z apelem poległych przy krzyżu ks. mjr. Ignacego Skorupki

15 sierpnia - poniedziałek· 8.00 - 12.00 - Ossów - uroczystości patriotyczno-religijne · 10.00 - Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie - msza św. za Ojczyznę · 11.00 - 18.00 - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie - pokazy sprzętu, wystawy stoiska promocyjne, gry i zabawy · 12.00 - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz wręczenie nominacji generalskich · 14.00 -16.30 - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Festiwal orkiestr wojskowych NATO (z udziałem orkiestr polskich - w tym Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz zagranicznych - Rumunia, Łotwa, Słowacja) · *14.00 - 18.00 - 17 miejscowości (mapka) - pikniki wojskowe pod hasłem "Zostań Żołnierzem RP" · 20.00 - 22.30 - Elbląg - Koncert piosenki wojskowej państw NATO organizowany przez TVP, piknik wojskowy. · Wykaz pikników wojskowych organizowanych z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego

Województwo mazowieckie13 sierpnia: OSSÓW; 14 sierpnia: WARSZAWA PGE NARODOWY, GRÓJEC; 15 sierpnia: WARSZAWA MUZEUM WP, RADZYMIN, RADOM

Województwo dolnośląskie13 sierpnia: GŁOGÓW POWIAT; 14 sierpnia: JELENIA GÓRA; 15 sierpnia: OLEŚNICA

Województwo kujawsko-pomorskie13 sierpnia: RADZIEJÓW; 14 sierpnia: KOWALEWO; 15 sierpnia: WIĘCBORK

Województwo lubelskie13 sierpnia: OPOLE LUBELSKIE; 14 sierpnia: JANÓW LUBELSKI; 15 sierpnia: LUBARTÓW

Województwo lubuskie13 sierpnia: DOBIEGNIEW; 14 sierpnia: SŁAWA; 15 sierpnia: NOWA SÓL

Województwo łódzkie13 sierpnia: TOMASZÓW MAZOWIECKI; 14 sierpnia: ŁASK; 15 sierpnia: PABIANICE

Województwo małopolskie13 sierpnia: NOWY TARG; 14 sierpnia: OŚWIĘCIM; 15 sierpnia: GMINA TARNÓW

Województwo opolskie13 sierpnia: OPOLE; 14 sierpnia: OLESNO; 15 sierpnia: KRAPKOWICE

Województwo podkarpackie13 sierpnia: JASŁO; 14 sierpnia: DĘBICA STAROSTWO; 15 sierpnia: PRZEMYŚL

Województwo podlaskie13 sierpnia: SUWAŁKI; 14 sierpnia: GRAJEWO; 15 sierpnia: ŁOMŻA

Województwo pomorskie13 sierpnia: KARTUZY; 14 sierpnia: TCZEW; 15 sierpnia: KOŚCIERZYNA

Województwo śląskie13 sierpnia: TYCHY; 14 sierpnia: BĘDZIN; 15 sierpnia: ISTEBNA

Województwo świętokrzyskie13 sierpnia: CHĘCINY; 14 sierpnia: BUSKO ZDRÓJ; 15 sierpnia: KRZYŻTOPÓR GMINA IWANISKA

Województwo warmińsko-mazurskie13 sierpnia: IŁAWA; 14 sierpnia: SZCZYTNO; 15 sierpnia: ELBLĄG

Województwo wielkopolskie13 sierpnia: PYZDRY; 14 sierpnia: GOSTYŃ; 15 sierpnia: PLESZEW

Województwo zachodniopomorskie13 sierpnia: GRYFICE; 14 sierpnia: ŁOBEZ; 15 sierpnia: MYŚLIBÓRZ

