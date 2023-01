MON: w czwartek wizyta wicepremiera Błaszczaka w Estonii; tematem dalsza pomoc Ukrainie

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzi w czwartek Estonię, gdzie weźmie udział w spotkaniu ministrów obrony narodowej poświęconym dalszej pomocy dla Ukrainy - poinformowało w środę Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jak przekazał MON, do spotkania z udziałem ministrów obrony: Polski, Estonii, Łotwy, Litwy, Sekretarza Obrony Wielkiej Brytanii oraz przedstawicieli MON Czech i Słowacji - dojdzie w bazie wojskowej Tapa w Estonii.

"Rozmowy w bazie wojskowej Tapa w formacie wielostronnym ministrów obrony będą poświęcone przede wszystkim ustaleniu dalszej, niezbędnej pomocy wojskowej dla Ukrainy, która broni się przed niesprowokowaną agresją Rosji" - przekazał MON w komunikacie.

Ok. godz. 15 czasu lokalnego przewidziana jest wypowiedź wicepremiera Błaszczaka dla mediów na wspólnej konferencji prasowej ministrów.

Jak podkreślił MON, Polska pozostaje jednym z najbardziej aktywnych państw donatorów pomocy dla Ukrainy zarówno w wymiarze wojskowym, jak i humanitarnym oraz skutecznie zabiega, by zbudować koalicję światową dla dostarczenia czołgów niezbędnych na polu walki w Ukrainie.

W ubiegłą środę we Lwowie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa". Prezydent wskazał, że chodzi o to, aby taka koalicja przekazała taką liczbę czołgów, by łącznie stanowiły one istotną siłę bojową - jak wskazał, chodzi o brygadową grupę bojową.

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, kluczowa jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO. Wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck z partii Zielonych powiedział telewizji informacyjnej WELT, że "to słuszne, iż jeśli inne kraje chcą pomóc, to nie przeszkadza się im i nie zatrzymuje ich pomocy".