MON: w dniach 4-8 maja minister Błaszczak będzie przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

W dniach 4-8 maja wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak będzie przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie; odwiedzi m.in., zakłady Camden Lockheed Martin w Arkansas, gdzie produkowane są systemy artylerii Himars, które niebawem zostaną dostarczone do Polski - informuje MON.

Jak przekazano na stronie resortu obrony w czwartek, 4 maja szef MON odwiedzi zakłady Camden Lockheed Martin w Arkansas, gdzie produkowane są systemy artylerii Himars, które niebawem zostaną dostarczone do Polski.

Kolejnego dnia wizyty szef MON spotka się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Lloydem J. Austinem. Jak przekazano, w trakcie spotkania zostaną poruszone tematy m.in. polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i w Europie, pogłębiania interoperacyjności wojsk oraz amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

"Wicepremier, minister Błaszczak i Sekretarz Austin podpiszą porozumienie o wzajemności w zamówieniach obronnych, które zacieśni współpracę w obszarze wojskowo-technicznym. W budynku Departamentu Obrony zostanie również odsłonięta ściana pamięci poświęcona współpracy Polski i USA" - podkreśla MON.

Wicepremier będzie także uczestniczył w Chicago w tradycyjnej paradzie Konstytucji 3 Maja, spotka się z Polonią oraz weźmie udział obchodach 300-lecia istnienia Illinois National Guard. Ponadto, zaplanowano spotkania z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.

7 maja w Toronto, szef MON m.in, złoży kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim, przed Tablicą Smoleńską i Tablicą Sybiraków oraz na Cmentarzu żołnierzy Błękitnej Armii gen. J. Hallera.

Ostatniego dnia wizyty, 8 maja w Ottawie wicepremier spotka się z minister obrony Kanady Anitą Anand. Jak przekazuje MON, podczas spotkania zostaną poruszone wątki dalszego wsparcia dla Ukrainy, współpracy w ramach NATO, możliwości rozwoju współpracy w zakresie modernizacji technicznej czy też zwiększenia kooperacji pomiędzy jednostkami rezerwy kanadyjskich sił zbrojnych, a polskim WOT.

Tego samego dnia odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Stałego Komitetu Izby Gmin ds. Obrony Narodowej, podczas którego poruszone będą wątki rozwijania współpracy wojskowej w oparciu o podpisane w październiku 2022 r. w Warszawie Memorandum of Understanding.

Resort obrony podkreśla, że po agresji Rosji na Ukrainę, w ramach wsparcia wschodniej flanki NATO, Stany Zjednoczone przysłały do południowo-wschodniej Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA. "Łącznie z tymi siłami, liczebność amerykańskich wojsk w Polsce przekracza 10 tys. żołnierzy. Dodatkowo, Amerykanie rozmieścili w Polsce dwie baterie zestawu Patriot. To wyraz solidarności sojuszniczej w NATO i wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa sojuszu" - czytamy na stronie MON.

Resort zaznacza, że 15 sierpnia 2020 roku zawarto umowę o wzmocnieniu trwałej obecności wojsk USA w Polsce. "Jednym z jej założeń było stworzenie w Polsce Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA, czyli jednostki odpowiedzialnej za dowodzenie Siłami Zbrojnymi USA znajdującymi się na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. 20 listopada 2020 roku odbyła się w Poznaniu inauguracja działalności Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA. To jedyna struktura tego szczebla dowodzenia rozmieszczona w Europie. Z Polski mogą być dowodzone amerykańskie siły lądowe na naszym kontynencie. Z kolei generał dywizji Adam Joks został zastępcą dowódcy V Korpusu US Army" - podkreślono.

Jak dodano, "w ramach amerykańskiej operacji Atalntic Resolve do Polski trafiła Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa, której wojska stacjonują w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie, Toruniu i Bolesławcu, zespół zadaniowy Brygady Lotnictwa Bojowego stacjonujący w Powidzu oraz pododdziały logistyczne"

"W Poznaniu od 2020 r., działa wysunięte dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA, a w marcu br. ustanowiono Garnizon Sił Zbrojnych USA" - podkreśla MON.

W komunikacie zwrócono też uwagę, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi to również ważne kontakty zbrojeniowe. "W ostatnich latach zawarto kilka przełomowych dla Sił Zbrojnych umów modernizacyjnych. Dzięki temu Wojsko Polskie zostanie niebawem wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt wojskowy - samoloty F-35, zestawy rakietowe Patriot, moduły ogniowe Himars oraz czołgi Abrams. Pozyskane czołgi zostaną skierowane do 18 Dywizji Zmechanizowanej, która stanowi bardzo ważny element systemu obronnego naszego państwa. Wraz z czołgami Polska otrzyma także pakiet logistyczny oraz szkoleniowy. Jeszcze w 2023 dywizjon Himarsów trafi do 16. Dywizji Zmechanizowanej" - podkreślono.

Ponadto - jak dodano - "Polska przekazała stronie amerykańskiej zapytanie ofertowe (Letter of Request) dotyczące pozyskania 96 śmigłowców AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN na potrzeby Lotnictwa Wojsk Lądowych".

Autor: Edyta Roś

ero/ mir/