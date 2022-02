MON: W Wojskach Obrony Terytorialnej na początku lutego służyło 31 560 żołnierzy

Stan ewidencyjny Wojsk Obrony Terytorialnej na początek lutego tego roku wyniósł 31 560 żołnierzy - poinformował wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. WOT są najtańszym rodzajem sił zbrojnych - w 2021 r. na ich rozwój i utrzymanie resort obrony przeznaczył 2,44 proc. swojego budżetu.

Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz przedstawił w czwartek na sejmowej komisji obrony informację resortu dotyczącą pięcioletniego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomniał, że ten najmłodszy, piąty rodzaj sił zbrojnych formalnie rozpoczął funkcjonować 1 stycznia 2017 r.

Skurkiewicz zapewnił, że proces budowy struktur WOT jest realizowany zgodnie z założeniami dowództwa tych wojsk oraz z planami i decyzjami MON. Wyjaśnił, że proces formowania WOT został podzielony na cztery etapy i jest zaplanowany do realizacji w latach 2017-2024.

Poinformował ponadto, że do 1 lutego 2022 r. w WOT utworzono 15 brygad obrony terytorialnej, na które składa się 49 batalionów lekkiej piechoty. W strukturach tej formacji znajduje się też Centrum Szkolenia WOT, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Szkoła Podoficerska "Sonda" oraz Batalion Dowodzenia WOT.

Stan ewidencyjny tych wojsk na początek lutego tego roku wyniósł 31 560 żołnierzy, z czego 3977 żołnierzy jest zawodowych, a resztę stanowią żołnierze ochotnicy terytorialnej służby wojskowej. Oznacza to, że żołnierze ochotnicy stanowią 87 proc. stanu osobowego WOT.

Skurkiewicz przedstawił też plany dalszego rozwoju WOT. W latach 2022-2024 zaplanowano sformowanie kolejnych trzech brygad obrony terytorialnej: stołeczną, nadbużańską i przemyską. Brygada stołeczna będzie tym samym trzecią brygadą na terenie woj. mazowieckiego.

"Będą też tworzone dwie brygady OT o zasięgu wojewódzkim: opolska i lubuska" - dodał Skurkiewicz. Jak mówił, stan docelowy WOT został określony na 20 brygad OT i 70 batalionów piechoty lekkiej.

Informacje wiceszefa MON uzupełnił, gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca WOT. Wyjaśnił on, że Batalion Dowodzenia WOT jest tworzony od zeszłego roku i został powołany, by "zabezpieczyć system dowodzenia WOT na wypadek prowadzenia działań wojennych.

W strukturze WOT jest 75 proc. żołnierzy szeregowych, 19 proc. podoficerów i 7 proc. oficerów; 32 proc. żołnierzy WOT ma wyższe wykształcenie.

Mówiąc o planach WOT gen. Kukuła wyjaśnił, że stołeczna 18 Brygada Obrony Terytorialnej, która ma zostać powołana w tym roku, będzie wyspecjalizowana "w obronie stolicy, w walce w terenie zurbanizowanym i w ochronie infrastruktury krytycznej". Natomiast nowe brygady: nadbużańska i przemyska będą wyspecjalizowane we wparciu Straży Granicznej i "będą odpowiadać za dozorowanie pasa przygranicznego". Dowódca WOT przyznał też, że rozważane jest powołanie dwóch kolejnych brygad na teranie Podlasia oraz Warmii i Mazur, które mogły rezonować takie same zadania.

Według planów przedstawionych przez gen. Kukułę w WOT na koniec 2022 r. powinno być 18 brygad i 61 batalionów lekkiej piechoty. W 2023 r. powinno to być - 18 brygad i 66 batalionów, a w 2024 r. - 20 brygad i 70 batalionów.

Dowódca WOT podał też, że budżet WOT stanowił w 2021 r. - 2,44 proc. budżetu MON. Zwrócił na to uwagę, gdyż "dziś WOT stanowią ponad 20 proc. wszystkich żołnierzy Sił Zbrojnych" jest to więc najtańszy rodzaj sił zbrojnych. Według niego formacja ta potrafi "zbalansować potrzeby obronne z kosztami".

W kontekście informacji o rozwoju WOT posłowie dopytywali przedstawicieli MON o to, kiedy WOT zostaną przekazane w podporządkowanie Szefa Sztabu Generalnego. Odpowiadając na to pytanie Skurkiewicz stwierdził: "Do momentu, dopóki WOT nie osiągną pełnej zdolności operacyjnej będą bezpośrednio podporządkowane ministrowi obrony". Jednoczenie zapewnił, że takie podporządkowanie zostanie przekazane Szefowi Sztabu Generalnego "jak jest to zaplanowane". "Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości" - zapewnił.