MON wydał księgę pt. "Przesłanie dla pokoleń” ze świadectwami żołnierzy AK

"Tylko drzewa o silnych korzeniach przetrwają burzę" - to jeden z cytatów księgi pt. "Przesłanie dla pokoleń" ze świadectwami żołnierzy AK, którą wydało Ministerstwo Obrony Narodowej w 80. rocznicę powstania Armii Krajowej.

Twórcy księgi dotarli do żyjących żołnierzy AK i uwiecznili ich przesłanie dla kolejnych pokoleń Polaków. Zbieranie świadectw żołnierzy AK było projektem ogólnopolskim. Z weteranami Armii Krajowej żołnierze Wojska Polskiego spotykali się w każdym województwie, dlatego księga składa się z 16 rozdziałów.

Księga została przekazana żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej podczas sobotnich uroczystości Święta Wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeszowie przez szefa MON Mariusza Błaszczaka. Będzie można oglądać ją w Sali Tradycji Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Następnie będzie przekazywana do kolejnych brygad i do batalionów, na terenie całego kraju.

Publikacja "Przesłanie dla pokoleń" dostępna jest też w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem https://przeslanieak.wp.mil.pl/. Opowieści AK-owców zamieszczono tam również w wersji audio. Na stronie znajdują także materiały edukacyjne.

Publikacje zostały przygotowane przez redakcję kwartalnika "Polska Zbrojna Historia" w Wojskowym Instytucie Wydawniczym. Na łamach wydania specjalnego tego kwartalnika opublikowano m.in. życiorysy legendarnych żołnierzy i oficerów Armii Krajowej: Augusta Emila Fieldorfa "Nila", Jana Rodowicza "Anody", Bolesława Kontryma "Żmudzina", Piotra Szewczyka "Czera", Mariana Gołębiewskiego "Lotki", Leona Lecha Beynara "Pawła Jasienicy", Ludwika Muzyczki "Benedykta" i o. Michała Czartoryskiego, kapelana Armii Krajowej.

Są tam też artykuły na temat akcji specjalnych AK, akcji bojowych legendarnych formacji: Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego pod dowództwem mjr. Adolfa Pilcha "Góry-Doliny" oraz brawurowego rajdu porucznika "Podkowy" - Tadeusza Kuncewicza, dowódcy najbardziej bitnego z oddziałów AK. Można poznać tajemnice skrytek konspiracyjnych, warunków konspiracji w jakich musieli działać zaprzysiężeni, taktyki walk partyzanckich oraz uzbrojenia.

Na stronie https://przeslanieak.wp.mil.pl/ udostępniono także broszurę wydaną przez Centralną Bibliotekę Wojskową pt. "Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego".

Księga Armii Krajowej "Przesłanie dla pokoleń" w wersji wirtualnej powstała we współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z Wojskiem Polskim, Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralną Biblioteką Wojskową, Wojskowym Instytutem Wydawniczym oraz Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jest to kolejny projekt zrealizowany w ramach cyklu zapoczątkowanego w 2018 roku w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.