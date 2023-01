MON: wyższe stawki żywienia psów i koni w wojsku

Wyższe stawki żywienia psów i koni oraz obniżenie minimalnego wieku psów przyjmowanych do użycia w wojsku to niektóre propozycji MON przedstawionych w projekcie rozporządzenia do ustawy o obronie ojczyzny.

Dotychczas przepisy wykonawcze o psach i koniach oraz ich opiekunach odnosiły się do ustawy o powszechnym obowiązku obrony; projekt opublikowany w poniedziałek przez RCL, został przygotowany w związku z ustawą o obronie ojczyzny, która zastąpiła kilkanaście ustaw dotyczących obronności.

Propozycja zakłada obniżenie minimalnego wieku przyjmowanych psów z 14 miesięcy do 6 miesięcy. Ma to pozwolić skuteczniej "wykorzystać potencjał pozyskiwanych psów do szkolenia w poszczególnych formacjach sił zbrojnych". Maksymalny wiek psa przyjmowanego do użycia w siłach zbrojnych to 30 miesięcy. Pies musi mieć odpowiednie cechy psychofizyczne i być zdrowy; jednym z warunków jest prawidłowe, kompletne uzębienie, bez implantów, wad i uszkodzeń, umożliwiające prawidłowe gryzienie.

Konie muszą mieć od trzech od ośmiu lat, być zdrowe, ujeżdżone i przygotowane do pracy pod siodłem, nienarowiste, niezłośliwe, o spokojnym zrównoważonym charakterze, muszą też dobrze znosić transport w koniowozach.

Dzienną stawkę pieniężną na żywienie psa służbowego i kontraktowego ustalono - zależnie od wagi zwierzęcia, przysługującej mu normy wyżywienia i pory roku - na od 9 zł (w okresie letnim dla psa ważącego do 20 kg) do 21 zł w okresie zimowym w przypadku psa o wadze powyżej 20 kg, któremu podwyższono normę wyżywienia.

W przypadku psów wycofanych z użycia stawki wynoszą 7-17 zł.

Dla koni, których paszą są owies i siano z dodatkiem witamin i mieszanek mineralnych oraz w razie konieczności mieszanek pełnoporcjowych, projekt przewiduje dzienną stawkę pieniężną w wysokości 28-48 zł, a konia wycofanego z użycia 29-36 zł.

Przepisy, które wskazują jednostki właściwe do prowadzenia szkolenia kandydatów na przewodników psów służbowych, przewodników psów służbowych i psów służbowych oraz właścicieli psów kontraktowych i psów kontraktowych, mają pozwolić ministrowi tworzyć w razie potrzeby nowe ośrodki bez konieczności nowelizacji rozporządzenia.

W projekcie zawarto także regulacje dotyczące tryb odbierania psa lub konia - także będących już poza użyciem - w przypadku nieodpowiedniej opieki.

"W celu zapewnienia psom używanym w siłach zbrojnych dobrego stanu zdrowia oraz właściwego poziomu dobrostanu, zawarto nowe przepisy dotyczące utrzymania właściwego stanu sanitarnohigienicznego pomieszczeń oraz środków transportu, w których przebywają zwierzęta; mając na względzie aspekty dobrostanu zwierząt określono wymiar rzeczowy ściółki na boks w stajni lub budę psa" - napisano w projektowanym rozporządzeniu, które ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.