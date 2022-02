MON: zachęcamy lekarzy, by robili specjalizacje

MON zachęca wojskowych lekarzy, by uzyskiwali specjalizacje; warunki sprzyjające podnoszeniu umiejętności to sposób, by zachęcić lekarzy do pozostania w wojsku – podkreślali przedstawiciele resortu i wojskowej służby zdrowia podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji obrony.

Posiedzenie komisji było poświęcone funkcjonowaniu wojskowej służby zdrowia, a także w walce z pandemią COVID-19.

Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz poinformował, że resortowi podlega 115 podmiotów medycznych, w tym 22 szpitale, 29 specjalistycznych przychodni, 36 pracowni psychologicznych, pięć ośrodków medycyny prewencyjnej (odpowiedniki cywilnych stacji sanepidu), osiem stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa i 15 wojskowych komisji lekarskich. Wojskowa służba zdrowia zatrudnia łącznie ponad 17 tys. pracowników, w tym ponad 4,2 tys. lekarzy, wśród nich 331 lekarzy wojskowych, ponad 4,5 tys. pielęgniarek i położnych, 250 ratowników medycznych i blisko 200 psychologów.

Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych podlegają placówki medyczne w jednostkach wojskowych. Należą do nich dwa szpitale polowe, centrum reagowanie epidemiologicznego i centrum szkolenia.

Inspektor rodzajów wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Mirosław Owczarek poinformował, że w jednostkach wojsk operacyjnych pracuje 260 lekarzy i jest ich - tak jak pielęgniarek i ratowników medycznych - za mało, by wypełnić etaty. Podkreślił, że 95 proc. pracowników wojskowej służby zdrowia ma zgodę dowódców jednostek na dodatkową pracę w ośrodkach cywilnych.

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. Grzegorz Gielerak przyznał, że obecnie - odwrotnie niż w przeszłości - między wynagrodzeniami lekarzy cywilnych i wojskowych "jest przepaść" na niekorzyść wojskowych. Zwrócił uwagę na wypracowany w WIM system, który ma zachęcać lekarzy do pozostania w wojsku. "Zbudowaliśmy system motywacji personelu przez stworzenie doskonałych warunków do podnoszenia umiejętności zawodowych" - powiedział generał.

Jak dodał, WIM jest jedyną w tej części Europy placówką oferującą jednolitą platformę szkolenia zawodowego złożoną z trzech modułów prowadzących od podstawowego kształcenia podyplomowego przez praktyczne szkolenie z symulacją medyczną po szkolenie w centrum urazowym obrażeń wielonarządowych - najczęstszych obrażeń pola walki po postrzałach.

Skurkiewicz zwrócił uwagę, że do 2016 r. MON wysyłało wielu lekarzy na specjalizację w takich dziedzinach jak ciesząca się popularnością medycyna estetyczna. "Dokonaliśmy zmian, zależy nam, żeby mieć anestezjologów, chirurgów, kardiologów, których brakuje". Zapewnił, że choć każda specjalizacja oznacza ograniczenie zaangażowania lekarza w zwykłe obowiązki, resort nie zamyka tej drogi, "wręcz zachęca do zawodowego rozwoju".

Wiceminister przypomniał, że wybierając wojskowe studia lekarskie, podchorąży "podpisuje kontrakt na związanie się z mundurem" na co najmniej 12 lat, jeśli chce odejść z armii wcześniej, musi zwrócić koszty szkolenia.

Dyrektor departamentu wojskowej służby zdrowia MON Aurelia Ostrowska podkreśliła, że wybierając ten kontrakt, student zyskuje wikt i opierunek, żołd, staż i pierwszą specjalizację na koszt MON. Ona także zwróciła uwagę, że lekarze najchętniej wybierają takie specjalności jak chirurgia plastyczna i dermatologia, a także pediatria, ginekologia i położnictwo. Dodała, że resort nadał priorytet specjalizacjom najbardziej potrzebnym siłom zbrojnym.

Podkreśliła, że do miejsc specjalizacji mają dostęp wszyscy lekarze - 510 miejsc zajmują lekarze wojskowi, a 560 lekarze cywilni. "Miejsc mamy dużo, bo musimy patrzeć i myśleć strategicznie" - powiedziała Ostrowska, nawiązując do planów zwiększenia liczebności sił zbrojnych.

Przedstawiciele MON przypomnieli także, że wojskowa służba zdrowia przygotowywała się do przeciwdziałania pandemii koronawirusa od grudnia 2019 r., stworzyła miejsce izolacji zbadała na początku 2020 r. polskich podróżnych wracających z chińskiej prowincji Wuhan.

Wojsko zorganizowało 15 laboratoriów badających próbki na obecność SARS-CoV-2, z czasem zakupiło sprzęt do badania zmienności genetycznej wirusa, wykonując dotychczas 314 procesów sekwencjonowania wirusa. W każdym ze 104 garnizonów utworzono po 200 miejsc kwarantanny, przekształciła część swoich szpitali w jednoimienne, przygotowało szpitale polowe i tymczasowe, objęło też żołnierzy i pracowników akcją szczepień. Jak powiedział Skurkiewicz, obecnie zaszczepionych jest blisko 94 proc., w tym "grubo ponad 30 procent" dawką przypominającą.