MON zaprasza na defiladę "Silna Biało–Czerwona"

15 sierpnia - w Święto Wojska Polskiego - na terenie całego kraju odbędzie się blisko 70 pikników wojskowych; centralne uroczystości będą miały miejsce w Warszawie na Wisłostradzie, gdzie MON zaprasza na defiladę pod hasłem Silna Biało–Czerwona".

"Defilada na Święto Wojska Polskiego wraca do Warszawy! Zapraszamy wszystkich Polaków. A że naprawdę warto, to przekonajcie się sami, dołączając do nas na warszawskiej Wisłostradzie 15 sierpnia, o godz. 14.00! Będzie mnóstwo emocji i doznań, ale też wspaniałe - wspólne świętowanie i ceremoniał wojskowy" - przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej w komunikacie.

Jak podkreślił resort, 15 sierpnia to szczególna data nie tylko dla żołnierzy, ale również dla wszystkich Polaków. "Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej nad bolszewikami Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, która na kartach historii zapisała się jako +Cud nad Wisłą+" - czytamy.

Podczas piątkowego briefingu prasowego przedstawiciele MON podkreślali, że w tym szczególnym czasie zapraszają do udziału w obchodach Święta Wojska Polskiego we wszystkich zakątkach naszego kraju. Poinformowali, że na terenie całego kraju odbędzie się blisko 70 pikników wojskowych, podczas których prezentowane będzie indywidualne wyposażenie żołnierza oraz sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Wojska Polskiego.

Zapewnili, że na uczestników będą czekać żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP i specjalnie przygotowane atrakcje dla wszystkich grup wiekowych, m.in. pokazy sprzętu i wyszkolenia żołnierzy, koncerty orkiestr wojskowych, gry i zabawy dla najmłodszych; na piknikach nie zabraknie również punktów rekrutacyjnych.

Rzecznik prasowy DGW (Dowództwo Garnizonu Warszawa) ppłk Artur Sak podkreślił na piątkowym briefingu, że na defiladę najlepiej będzie dotrzeć środkami komunikacji miejskiej. Zaznaczył, że osoby, które będą chciały przyjechać samochodem, będą musiały liczyć się z tym, że nie uda im się zaparkować blisko Wisłostrady.

W komunikacie resort obrony poinformował, że podczas defilady żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach.

Wśród nich znajdą się - jak przekazało MON - m.in.: K2 Czarna Pantera - koreański czołg nowej generacji; armatohaubice KRAB produkowane w Polsce; nowoczesny dron Bayraktar TB2, moździerz RAK samobieżny, K9 Thunder - koreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym, ROSOMAK - kołowy transporter opancerzony krajowej produkcji, Abrams - zmodyfikowany na potrzeby Wojska Polskiego, najbezpieczniejszy dla załogi czołg świata, HIMARS - najnowocześniejsza wyrzutnia rakietowa, ŻMIJA - lekkie pojazdy wykorzystywane przez żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych, a także system PATRIOT - zestaw obrony powietrznej średniego zasięgu, Borsuk - polski bojowy wóz piechoty oraz BAOBAB-K - nowoczesny i zautomatyzowany polski pojazd minowania narzutowego.

W komunikacie czytamy ponadto, że w defiladzie weźmie udział ponad 2 tysiące żołnierzy i aż 200 jednostek sprzętu wojskowego; nie zabraknie także pokazu kunsztu polskich pilotów, którzy na polskim niebie zaprezentują aż 92 statki powietrzne, m.in. FA 50, F-16 i bezzałogowce.