MOPR Poznań: Teleopieka cieszy się coraz większą popularnością wśród poznańskich seniorów

Teleopieka cieszy się coraz większą popularnością wśród poznańskich seniorów – powiedziała PAP Agnieszka Holajda, kierownik filii MOPR Poznań na Jeżycach. Podkreśliła, że z usługi teleopieki korzystają często osoby samotne – taka forma opieki daje im m.in. poczucie bezpieczeństwa.

Teleopieka to jedna z form wsparcia, z jakiej mogą skorzystać poznańscy seniorzy, lub osoby w trudnej sytuacji życiowej np. z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności. To także propozycja dla tych, którzy mieszkają sami lub spędzają w samotności większą część dnia.

W Poznaniu usługa teleopieki realizowana jest m.in. przez stowarzyszenia - Wzajemnej Pomocy Flandria i Medycyna Polska w ramach projektu z dofinansowaniem unijnym - "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania". W ramach tego przedsięwzięcia działa Centrum Teleopieki, które funkcjonuje przez całą dobę. Osoby, które chciałby skorzystać z takiej formy pomocy, nadal mogą się zgłaszać do projektu m.in. telefonicznie, lub składając pisemny wniosek o przydzielenie usługi teleopieki w filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. O zakwalifikowaniu się do programu decyduje asystent - pracownik projektu, na podstawie wywiadu z potencjalnym uczestnikiem.

Jak tłumaczyli realizatorzy projektu, uczestnicy otrzymują prosty w obsłudze aparat telefoniczny oraz bransoletkę z guzikiem alarmowym, dzięki którym mogą przez całą dobę kontaktować się z centrum teleopieki. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zestaw ten pozwala także łatwo skontaktować się z asystentem, który - jeśli będzie taka potrzeba - może np. wezwać służby ratunkowe. Osoby zakwalifikowane do programu mogą korzystać również z tzw. połączeń zielonych, czyli "rozmów towarzyskich" z asystentem, np. jeśli doskwiera im samotność lub potrzebują jakichś informacji. Ponadto raz w tygodniu pracownik centrum teleopieki dzwoni do każdego podopiecznego, by sprawdzić jego stan zdrowia.

Jak wskazali realizatorzy, projekt zakłada także nieodpłatne korzystanie z usług specjalistów - np. z domowej wizyty pielęgniarki, fizjoterapeuty czy psychologa. Zakres usług ustalany jest z osobistym asystentem na podstawie wywiadu i stworzonego indywidualnego planu opieki i wsparcia. Wszystkie usługi są realizowane w domu podopiecznego lub, ze względu na zagrożenie koronawirusem, telefonicznie.

"Teleopieka cieszy się coraz większą popularnością wśród poznańskich seniorów" - podkreśliła w rozmowie z PAP Agnieszka Holajda, kierownik filii MOPR Poznań na Jeżycach, która koordynuje również działania pracowników z innych filii, odpowiedzialnych za wdrażanie usług społecznych.

Jak mówiła, "około dwóch tysięcy osób z poprzedniego projektu unijnego (także dotyczącego teleopieki) zostało przejętych przez Centrum Opieki i Teleopieki, a teraz ich liczba jest jeszcze większa. Z tej usługi korzystają osoby samotne, daje im ona poczucie bezpieczeństwa" - zaznaczyła.

Holajda wskazała, że potrzeby seniorów, czy osób potrzebujących wsparcia są często bardzo zróżnicowane. "Jeden potrzebuje usług opiekuńczych, drugi dodatkowo także teleopieki. Ważne jest, że wsparcie musi i jest dostosowane do potrzeb danej osoby" - podkreśliła.

"Gdy dostajemy wniosek o pomoc, to nasz pracownik idzie do klienta, pyta go, jakie ma potrzeby, przedstawia mu również pakiet usług proponowanych przez Centrum. Część seniorów zgłasza się także bezpośrednio do stowarzyszenia Flandria, które kieruje je na teleopiekę" - dodała.

Teleopieka i usługi domowe realizowane przez stowarzyszenie to elementy kompleksowego programu usług społecznych i opieki medycznej. W tym projekcie MOPR Poznań odpowiada za "Sieć wsparcia społecznego" i "Mieszkania chronione-treningowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą".

Poza udziałem w tym programie MOPR Poznań posiada także stałą ofertę dla poznańskich seniorów. Jak tłumaczył kierownik Działu Metodycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Marek Lasota, "proponujemy im wsparcie specjalistyczne, pomoc dzienną i całodobową, świadczenia niepieniężne i pieniężne, ale także zachęcamy ich do różnych form aktywności".

Realizatorem usług opiekuńczych zleconych przez MOPR Poznań jest PKPS. Dodatkowo, od września poznaniacy z niepełnosprawnością lub niesamodzielni dzięki MOPR mogą także korzystać z usług świadczonych przez Spółdzielnię Socjalną Feniks.

Miasto Poznań dysponuje także 420 miejscami w dziennych domach pomocy na terenie Poznania oraz 716 miejscami w poznańskich domach pomocy społecznej. Ponadto miasto zapewniło ponad 570 poznaniakom pobyt w DPS-ach funkcjonujących na terenie innych powiatów.

"Umieszczenie w placówce to ostateczność. Najpierw zapewniamy takiej osobie niezbędną pomoc, między innymi w formie usług opiekuńczych, aby mogła ona pozostać w dotychczasowym środowisku" - podkreślił zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Piotr Czajka.

Dodał, że do dziennych domów pomocy trafiają osoby, które wymagają wsparcia, ale są samodzielne, mogą same dotrzeć lub zostać dowiezione do placówki. Do DPS- ów kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki, niemogące samodzielnie funkcjonować, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania.