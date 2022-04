Morawiecki: 17 lat temu odszedł jeden z najwybitniejszych Polaków w historii - św. Jan Paweł II

17 lat temu, odszedł jeden z najwybitniejszych Polaków w historii, św. Jan Paweł II; trudno przecenić jego wielką rolę w Kościele Katolickim, jak i w polskim dążeniu do niepodległości - napisał w sobotę w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

"W pamiętny wieczór 2 kwietnia 2005 roku, 17 lat temu, odszedł jeden z najwybitniejszych Polaków w historii, św. Jan Paweł II. Trudno przecenić jego wielką rolę w Kościele Katolickim, jak i w polskim dążeniu do niepodległości. Ojciec Święty i jego niezwykła charyzma i mądrość miały ogromny wpływ na kształtowanie polskości w bardzo trudnych czasach komunizmu" - napisał premier.

"W czasie jego pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 roku grupa przyjaciół witała Papieża Polaka transparentem o treści zaproponowanej przez mojego Ojca, śp. Kornela Morawieckiego - "WIARA I NIEPODLEGŁOŚĆ". Te słowa wyrażały dwie najważniejsze dla nich wartości. Po Mszy na warszawskim Placu Zwycięstwa, która była manifestacją wiary w Boga, tysiące osób uformowały się w pochód pragnąc zamanifestować także wiarę w niepodległość Polski. W Częstochowie na niosących ten transparent napadł oddział komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, w Krakowie i innych miastach ludzie niosący te słowa, spotykali innych, niosących podobne hasła. Te transparenty były jak znak nadchodzącego zwycięstwa tych właśnie wartości" - dodał szef rządu.

W sobotę mija 17. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Zmarł on w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 w Watykanie. Miał 84 lata. Jego pontyfikat trwał 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. W Krakowie studiował polonistykę, a później zdecydował o wstąpieniu do seminarium i wyborze kapłaństwa. Był biskupem pomocniczym i arcybiskupem metropolitą krakowskim. 16 października 1978 r. został wybrany na papieża.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym papieżem od 1864 roku. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Beatyfikowany został 1 maja 2011 roku przez papieża Benedykta XVI. W 2013 roku papież Franciszek uznał cud uzdrowienie Kostarykanki Floribeth Mora Diaz za wstawiennictwem Jana Pawła II. Kanonizacja odbyła się 27 maja 2014 r. w Rzymie.