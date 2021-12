Morawiecki: agenda Rady Europejskiej będzie zdominowana przez agresywną politykę Rosji

Najważniejszym, kolejnym punktem na naszej mapie dyplomatycznej jest szczyt Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu; agenda Rady będzie zdominowana przez agresywną politykę Rosji - zapowiedział w czwartek w Rzymie premier Mateusz Morawiecki.

Włochy, gdzie przebywa w czwartek z wizytą premier Mateusz Morawiecki, to kolejny punkt na mapie spotkań szefa rządu z europejskimi przywódcami.

Po czwartkowym spotkaniu z premierem Włoch Mario Draghim, szef polskiego rządu był pytany przez dziennikarzy o najbliższe plany polskiej ofensywy dyplomatycznej związanej z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. "Najważniejszym, kolejnym punktem na naszej mapie dyplomatycznej jest szczyt Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu" - poinformował premier. "To będzie szczyt bardzo ważny, ponieważ będziemy poruszali kwestie Partnerstwa Wschodniego" - podkreślił Morawiecki.

Premier przyznał, że niestety dzisiaj Partnerstwo Wschodnie, jest "w nienajlepszym stanie", ze względu na to, co dzieje się na Białorusi, ale także z uwagi na presję, jaka wywierana jest na Mołdawię i Ukrainę. "Nam zależy na stabilnym, dobrym rozwoju naszych sąsiadów i to jedna z podstawowych przyczyn, dla których na pewno agenda Rady Europejskiej będzie zdominowana przez agresywną politykę Rosji" - powiedział szef rządu.

"Postaram się o to, aby ten temat nie tylko był głównym, dominującym tematem Rady Europejskiej, ale także, żeby nasze przeciwdziałania były konkretne" - powiedział Morawiecki.

Szef polskiego rządu odbył serię spotkań z europejskimi liderami, z którymi rozmawiał o aktualnych zagrożeniach geopolitycznych, w tym sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej.