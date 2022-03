Morawiecki: bardzo ważne były skierowane do Rosjan słowa prezydenta Bidena

Jestem przekonany, że Moskwa usłyszy słowa prezydenta Joe Bidena – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w sobotę. Dodał, że w jego opinii bardzo ważne były skierowane do Rosjan słowa prezydenta Bidena.

"Oczywiście, jestem przekonany, że Moskwa usłyszy te słowa" - powiedział o sobotnim przemówieniu prezydenta USA Joe Bidena premier Mateusz Morawiecki. "Bardzo ważne były słowa prezydenta USA skierowane do Rosjan" - dodał premier.

Prezydent Biden powiedział m.in., że nie wierzy, że Rosjanie cieszą się "z mordowania niewinnych ludzi, dzieci, dziadków, że przyjmujecie to, że szkoły, szpitale położnicze są bombardowane i ostrzeliwane rosyjskimi rakietami czy też miasta otaczane po to, żeby uchodźcy nie mogli z nich uciekać".

"Putin robi wszystko, żeby rosyjska propaganda zniszczyła wolne umysły, ale myślę, że jest tam wielu mądrych i dobrych ludzi, którzy rozumieją, że dzieje się zło za przyczyną Rosji i Rosjan. Bo to nie jest wojna Putina, nie zgadzam się, gdy ktoś mówi, że to Putin's war. To jest wojna Rosji, tak jak II wojna światowa nie byłą wojną Hitlera, tylko wojną III Rzeszy niemieckiej przeciwko wolnemu światu" - dodał premier.

Stwierdził także, że nadal ma nadzieję, że Rosjanie będą przeciwko tej wojnie, ale "to nie jest wielka nadzieja".