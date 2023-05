Morawiecki: będziemy kontynuować model zrównoważonego rozwoju

Rząd PiS będzie kontynuował model zrównoważonego rozwoju, czyli polityki likwidacji różnic i zmiany życia w miasteczkach i wsiach - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki w Radziejach (Warmińsko-mazurskie).

"Działam i będę działał zawsze na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju. (...) Taki model zrównoważonego rozwoju będziemy kontynuować" - powiedział premier. Jak dodał, chodzi o taki rozwój, który powoduje, że "człowiek, tam gdzie zapuścił korzenie, tam może się rozwijać". "Tam skąd pochodzi, tam może znaleźć miejsce pracy" - dodał.

Szef rządu wyraził też nadzieję, że "nasze czyny przekonują, że można nam zaufać, że wiarygodność jest priorytetem i będziemy realizować wszystkie zapowiedzi rozwoju Polski lokalnej".

Jak przypomniał, w 2015 r. "zastaliśmy budżet państwa w bardzo kiepskim stanie". "Zaczęliśmy od naprawy i uszczelnienia budżetu i pojawiły się w budżecie zupełnie nowe środki, zarówno na wielkie inwestycje, ale mnie szczególnie cieszą lokalne, mniejsze inwestycje, które zmieniają życie miast i miasteczek" - mówił Morawiecki, wskazując, że jedną z takich lokalnych inwestycji jest rozbudowa remizy OSP w Radziejach.

"To, że możemy zmieniać życie mieszkańców mniejszych miejscowości, jest sensem działania rządu PiS" - podkreślił. Jak zaznaczył, środki, które pojawiły się w budżecie to "filary naszej polityki społecznej, z której jesteśmy dumni". To, ta polityka zmieniła życia miast, miasteczek i wsi - dodał Mateusz Morawiecki.