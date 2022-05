Morawiecki: Bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin jest naszym oczkiem w głowie

Bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin jest naszym oczkiem w głowie, na to zwracamy podstawową naszą uwagę; bez silnej rodziny, państwo nie przetrwa - mówił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w Pogrzybowie w Wielkopolsce, gdzie złożył wizytę wraz z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg.

"Kiedy nad Polską, nad Europą zebrały się burzowe chmury, to musimy wiedzieć, że fundamentem naszej polityki, ale także fundamentem silnego państwa, są i będą rodziny, rodziny polskie" - oświadczył szef rządu w swoim wystąpieniu podczas Pikniku Rodzinnego, zorganizowanego w Pogrzybowie z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin.

Jak przekonywał, "dla nas, dla naszego rządu, rodzina jest w sercu naszej polityki". Jak dodał, "wiemy doskonale, że bez silnej rodziny, państwo nie przetrwa, bez ogniska domowego, tego ogniska, o które dbają mama, tata, w którym są dzieci, Polska nie przetrwa". "I ten trudny czas, w którym funkcjonujemy, uświadamia nam to z całą mocą. Dlatego ten Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzimy właśnie tutaj, w Wielkopolsce (...), żeby dać wyraz temu, jak bardzo ważna jest rodzina, (...) żeby naród trwał, żeby Polska trwała, żeby rodzina mogła się rozwijać, żeby mogła spełniać swoje aspiracje" - powiedział.

Wskazał przy tym na "bardzo konkretną rolę" do wykonania przez państwo. "Nie chcę za bardzo w takim pięknym dniu odnosić się do tego, jaka była polityka rodzinna wcześniej, przed 2015 rokiem, bo popsułbym pewnie humory wielu ludziom. Dlatego powiem tylko, że koncentrujemy się tu i teraz, ale także na przyszłość na tym, aby wypracować najlepsze rozwiązania, takie, które będą pozwalały mamom iść do pracy tak szybko, jak będą chciały po urodzeniu dziecka, albo ojcom zostać z dziećmi, (zaproponować) urlopy tacierzyńskie; ale także, które by zapewniały tę bazę materialną, podstawową bazę finansową do funkcjonowania polskich rodzin" - zadeklarował.

Jak podkreślił, "bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin jest naszym oczkiem w głowie, na to zwracamy podstawową naszą uwagę, i stąd wszystkie nasze programy".