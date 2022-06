Morawiecki: chcę, aby młode talenty były rozsadnikiem zwycięstw polskiej gospodarki

Zależy mi na tym, żeby talenty młodych ludzi były rozsadnikiem kolejnych zwycięstw polskiej gospodarki - powiedział w poniedziałek w Warszawie do uczestników Gali Medalistów Olimpiad Międzynarodowych premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek w Warszawie odbyła się Gala Medalistów Olimpiad Międzynarodowych za rok szkolny 2020/2021. Uroczystość ma na celu uhonorowanie wszystkich osób zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia olimpiad międzynarodowych.

"Bardzo dziękuję za to, że postanowiliście właśnie w taki sposób swoim życiem pokierować - nie tylko te talenty, które macie w sobie we właściwy sposób szlifować, ale także ciężko pracować nad tym, aby one dały jak najpiękniejszy blask na przyszłość już dzisiaj" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu powiedział, że patrząc na Polskę z perspektywy dziesięcioleci "to nasza historia stukilkudziesięciu lat, od kiedy przyznawane są nagrody Nobla, jest trudna". "Dlatego można powiedzieć, że na pewno jesteśmy potęgą ducha, na pewno potęgą literatury - dostaliśmy kilka Nobli, natomiast ostatni Nobel w naukach ścisłych to chemia i nasza wspaniała Maria Curie-Skłodowska - rok 1911, czyli 111 lat temu" - przypomniał Morawiecki.

"Myślę, że mając takie talenty jak was, możemy się spodziewać w najbliższych latach, w najbliższych dziesięcioleciach, wspaniałych sukcesów, ale wiem też, że jako premier mam spore zobowiązania wobec was" - dodał. Po talenty - mówił premier - zgłoszą się na pewno firmy z całego świata. "Dlatego prócz wzrostu gospodarczego ściągamy tutaj nad Wisłę właśnie te największe firmy, najlepsze, najbardziej rozpoznawalne marki z całego świata" - podkreślił.

Premier dodał, że zależy mu, aby to w Polsce talenty młodych ludzi były "rozsadnikiem kolejnych zwycięstw polskiej gospodarki". Podkreślił też, że trzeba mieć wizję. "Wiem, że wielu z was taką wizję ma" - zauważył. Jednocześnie ocenił, że jego pokolenie było pełne kompleksów. "A jak patrzę na was, to widzę pokolenie pełne wiary i pewności siebie. Bardzo się cieszę, bo to jest podstawa do parcia do przodu, do sukcesu, do wygrywania z najlepszymi na całym świecie, a wy to potraficie" - zaakcentował.

Morawiecki wspomniał biznesmena i miliardera Elona Muska, który - jak mówił premier - stwierdził ostatnio, że ludzka stopa stanie na Marsie w 2029 r. "Nie wiem, czy tak będzie, ale już taka wizja jest bardzo, bardzo potrzebna. Miejcie takie wizje, marzenia i pragnienia. Jestem przekonany, że dzięki temu zmienicie świat na lepsze" - zaapelował Morawiecki.