Morawiecki: chcę, aby młode talenty były rozsadnikiem zwycięstw polskiej gospodarki (aktualizacja)

Zależy mi na tym, żeby talenty młodych ludzi były rozsadnikiem kolejnych zwycięstw polskiej gospodarki - powiedział w poniedziałek w Warszawie do uczestników Gali Medalistów Olimpiad Międzynarodowych premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się Gala Medalistów Olimpiad Międzynarodowych za rok szkolny 2020/2022, podczas której uhonorowano uczniów medalistów z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

"Bardzo dziękuję za to, że postanowiliście właśnie w taki sposób swoim życiem pokierować - nie tylko te talenty, które macie w sobie we właściwy sposób szlifować, ale także ciężko pracować nad tym, aby one dały jak najpiękniejszy blask na przyszłość już dzisiaj" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu powiedział, że patrząc na Polskę z perspektywy dziesięcioleci "to nasza historia stu kilkudziesięciu lat, od kiedy przyznawane są nagrody Nobla, jest trudna". "Dlatego można powiedzieć, że na pewno jesteśmy potęgą ducha, na pewno potęgą literatury - dostaliśmy kilka Nobli, natomiast ostatni Nobel w naukach ścisłych to chemia i nasza wspaniała Maria Curie-Skłodowska - rok 1911, czyli 111 lat temu" - przypomniał Morawiecki.

"Myślę, że mając takie talenty jak was, możemy się spodziewać w najbliższych latach, w najbliższych dziesięcioleciach, wspaniałych sukcesów, ale wiem też, że jako premier mam spore zobowiązania wobec was" - dodał. Po talenty - mówił premier - zgłoszą się na pewno firmy z całego świata. "Dlatego prócz wzrostu gospodarczego ściągamy tutaj nad Wisłę właśnie te największe firmy, najlepsze, najbardziej rozpoznawalne marki z całego świata" - podkreślił.

Premier dodał, że zależy mu, aby to w Polsce talenty młodych ludzi były "rozsadnikiem kolejnych zwycięstw polskiej gospodarki". Podkreślił też, że trzeba mieć wizję. "Wiem, że wielu z was taką wizję ma" - zauważył. Jednocześnie ocenił, że jego pokolenie było pełne kompleksów. "A jak patrzę na was, to widzę pokolenie pełne wiary i pewności siebie. Bardzo się cieszę, bo to jest podstawa do parcia do przodu, do sukcesu, do wygrywania z najlepszymi na całym świecie, a wy to potraficie" - zaakcentował.

Morawiecki wspomniał biznesmena i miliardera Elona Muska, który - jak mówił premier - stwierdził ostatnio, że ludzka stopa stanie na Marsie w 2029 r. "Nie wiem, czy tak będzie, ale już taka wizja jest bardzo, bardzo potrzebna. Miejcie takie wizje, marzenia i pragnienia. Jestem przekonany, że dzięki temu zmienicie świat na lepsze" - zaapelował Morawiecki.

Do uczniów zwrócił się też wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. "Aby osiągnąć sukcesy, (...) trzeba było wielu lat ciężkiej pracy - najpierw nauczycieli, profesorów, wykładowców naszych uczelni, ale także pomocy, ze strony rodziców" - mówił. Wyraził nadzieję, że dzięki laureatom olimpiad za kilka czy kilkanaście lat Polska będzie w czołówce państw pod względem zarówno rozwoju gospodarczego, jak i rozwoju naukowego. "Będziecie decydować o rozwoju Polski. Wy jesteście nadzieją naszego państwa" - powiedział.

"Gdy my już będziemy starszymi ludźmi i z pewnym sentymentem będziemy wspominali chociażby dzisiejszą uroczystość to będziemy widzieli was, jako tych, którzy będą powodowali, że nam będzie się żyło lepiej i że polskie państwo będzie się rozwijało i że będziemy mogli mówić, ze wykorzystaliście swoją szansę, bo nauczyliście się też pracować (...). Talent jest bardzo ważny, predyspozycje, ale jeżeli do nie dołoży się pracy, a wy już tej pracy się nauczyliście, to na pewno za kilka, kilkanaście lat będziecie tymi, którzy będą prowadzili Polskę ku lepszej przyszłości" - powiedział Piontkowski.

W imieniu olimpijczyków przemówiła Kinga Gruszka, uczennica Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, zdobywczyni złotego medalu i tytułu "Best in Economics" na XXXIV Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej w 2021 r. Rydze.

"Wiedza i świadomość, że doceniacie państwo nasz wkład w budowanie wizerunku kraju pełnego prężnych mądrych i odpowiedzialnych młodych ludzi jest niezwykle budująca. Walcząc bowiem o najwyższe trofea mamy w sercu nie tylko rywalizacje indywidualną i drużynową, nasze pojedyncze sukcesy są również sukcesami naszego kraju. Jesteśmy tego świadomi i zapewniam, że jesteśmy z tego dumni" - powiedziała Gruszka.

"Kiedy motywacja do rozwoju, ciekawość doświadczeń, chęć sprawdzenia siebie jest na tyle silna, że staje się motywacją sprawczą, udział w olimpiadzie jest naturalną konsekwencją twórczego rozwoju. Tak się dzieje. Każdy z nas medalistów jest tego najlepszym przykładem" - mówiła. "Każda możliwość sprawdzenia siebie jest ważna, na każdym polu" - dodała.

"Zaproszenie nas medalistów, naszych opiekunów, nauczycieli i rodziców, potwierdza, że jesteśmy ważni i chcę podziękować: bardzo serdecznie, bardzo gorąco dziękujemy" - powiedziała.

W roku szkolnym 2020/2021 odbyło 9 olimpiad międzynarodowych, przeprowadzanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w których polscy uczniowie indywidualnie zdobyli łącznie 38 medali (7 złotych, 22 srebrne 9 brązowych), wśród nagrodzonych uczniów znalazło się trzech podwójnie nagrodzonych za udział i zdobycie medali w dwóch różnych olimpiadach.