Morawiecki: chcemy działać w interesie wszystkich polskich obywateli

Chcemy działać w interesie wszystkich polskich obywateli, a nie w interesie grup zawodowych takich czy innych, nie w imieniu grup interesów, które są dzisiaj silne - mówił premier Mateusz Morawiecki w czwartek, w miejscowości Rutki-Kossaki (woj. podlaskie).

Szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami powiatu zambrowskiego wskazywał, że dla niektórych w Warszawie, polityków partii opozycyjnych, polska lokalna była skansenem. "Nie ma się co oszukiwać, że nie wszyscy wierzyli w to, że normalny rozwój gospodarczy, miejsca pracy, godna płaca może przyjść do takich miejscowości, do takich gmin jak Rutki-Kossaki, Zawady, Wizna, Zambrów" - zauważył.

Podkreślił jednocześnie, że PiS w to wierzył od samego początku. "Dlatego nasza cała polityka na to została nakierowana" - wskazał premier.

Morawiecki zwrócił też uwagę, że oponenci polityczni PiS mówią o tym, że program 500 plus nie zmienił niczego na lepsze. "Co oni nam chcą przez to powiedzieć? Że cofną te programy społeczne? Że wrócą do swojego neoliberalnego świata, gdzie będą kierować się tylko racjami tylko tych, którzy już się wybili, tych którzy mieszkają w większych miastach? Nie wiem" - powiedział premier, przestrzegając jednocześnie przed tym.

"Uważajmy na różne farbowane lisy, na fałszywych proroków, bo możemy się srodze zawieść, bardzo zdziwić jak obudzimy się pewnego dnia w innej rzeczywistości" - dodał.

Szef rządu stwierdził, że kiedy patrzy na ponad 30 lat wolnej Polski, to widzi jak potężna walka grup interesów toczy się o to, by z powrotem przejąć władzę w Polsce.

Wskazał, że to podstawowa różnica między PiS a jego przeciwnikami. "My możemy się mylić i na pewno się mylimy; potykamy się, popełniamy błędy, ale chcemy działać w interesie wszystkich polskich obywateli, a nie w interesie grup zawodowych takich czy innych. Nie w imieniu grup interesów, które są dzisiaj silne" - podkreślił Morawiecki.

Jak dodał, to nie jest prawdziwa demokracja, ale demokracja dla nielicznych. "Demokracja dla tych, którzy mają wystarczającą siłę, pieniądze, media" - stwierdził szef rządu.