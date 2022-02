Morawiecki: chcemy dziś udzielić wsparcia państwu ukraińskiemu

Polska, jak mało kto w Europie zdaje sobie sprawę, jaką wartość mają bezpieczeństwo, sojusze i wsparcie sąsiadów w sytuacji zagrożenia; i tego wsparcia dziś chcemy udzielić państwu ukraińskiemu - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki, który składa we wtorek wizytę w Kijowie, poświęcił swój wtorkowy wpis na Facebooku sytuacji wokół Ukrainy. "Przyleciałem dziś do Kijowa po to, żeby, w obliczu ryzyk i niebezpieczeństw, z których wszyscy zdajemy sobie sprawę, zamanifestować jedność Polski z Ukrainą" - napisał szef polskiego rządu. Podkreślił, że jest moment, w obliczu którego cała Europa i świat zachodni muszą się zjednoczyć na rzecz suwerenności, niepodległości i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy.

"Uruchamiając Nord Stream 2, Berlin nabija pistolet Putinowi, którym potem może on szantażować całą Europę" - ocenił premier. Podkreślił, że w tym szczególnym czasie zagrożenia geopolitycznego, trzeba powiedzieć bardzo głośno, że Nord Stream 2 stanowi potężne zagrożenie dla pokoju w całej Europie. "Apelujemy wspólnie do Niemców, aby nie otwierali tego gazociągu, ponieważ poprzez jego eksploatację zwiększa się możliwości szantażu i prowadzenia wojny ze strony Rosji" - oświadczył szaf rządu.

Zaznaczył, że "być może nasza część Europy nie doświadcza trzęsień ziemi ani wybuchów wulkanów, ale cóż z tego, skoro, mieszkając w takiej bliskości do Rosji, mamy poczucie życia u podnóża wulkanu". "Dlatego, jak mało kto w Europie zdajemy sobie sprawę, jaką wartość mają bezpieczeństwo, sojusze i wsparcie sąsiadów w sytuacji zagrożenia. I tego wsparcia dziś chcemy udzielić państwu ukraińskiemu" - zadeklarował premier.

"Jako Polska jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia zarówno w tematach gazowych, związanych z obronnością i wsparciem stabilności gospodarczej Ukrainy, ale - co istotne - również w zakresie sprzętu wojskowego do obrony przed (wciąż potencjalną - oby ona nie nastąpiła) agresją ze strony Rosji" - podkreślił Morawiecki.

Przypomniał, że Polska chce przekazać Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej, zestawy pocisków przeciwlotniczych GROM, ale także lekkie moździerze oraz drony rozpoznawcze i innego rodzaju broń o charakterze obronnym. "Mam głęboką nadzieję, że to zagrożenie minie, ale trzeba szykować się na trudne scenariusze" - dodał.

Życzył również premierowi i prezydentowi Ukrainy, a także całemu państwu ukraińskiemu - pokoju, bezpieczeństwa i stabilności. "To bardzo ważne nie tylko dla naszego wschodniego sąsiada, ale dla całej zjednoczonej Europy" - podkreślił Morawiecki.