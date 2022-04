Morawiecki: chcemy jak najbliższej współpracy między polską armią i przedsiębiorcami prywatnymi

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami prywatnymi takimi jak WB Group i polską armią jest tym, na co będzie położony największy nacisk; zrobimy wszystko, by była jak najbliższa - zapowiedział w sobotę w Ożarowie Mazowieckim premier Mateusz Morawiecki.

Premier odwiedził w sobotę firmę WB Electronics.

Morawiecki podkreślił, że tego dotyczą działania Polski, "abyśmy w Europie prowadzili politykę sumienia, a nie politykę interesów, aby nie sprzedawać żadnych rodzajów broni, części do broni, żadnego uzbrojenia Rosjanom, którzy używają go potem by mordować niewinnych ludzi".

Premier przekonywał, że polska armia od kilku, kilkunastu lat jest coraz lepiej uzbrojona. Jak dodał, od kilku lat przyśpieszono program zbrojeń i dokonano zamówień najnowocześniejszego sprzętu na świecie. Wymieniał w tym kontekście samoloty F-35, system obrony przeciwrakietowej Patriot i inne nowoczesne technologie.

Zaznaczył, że na Ukrainie obok bohaterskich żołnierzy ukraińskich "walczą" także różnego rodzaju sprzęty, broń, w tym broń defensywna produkowana w Polsce, w tym te, które pokazano mu w Ożarowie Mazowieckim. Jak ocenił, to "najlepsze połączenie polskiej myśli technicznej, technologicznej, ze zdobyczami technicznymi całego świata".

Premier zapowiedział, że współpraca pomiędzy przedsiębiorcami prywatnymi takimi jak WB Electronics, WB Group i polską armią jest tym, na co będzie położony największy nacisk.

"Dziś mogę zadeklarować, że zrobimy wszystko, ażeby była jak najbliższa współpraca pomiędzy polskim systemem uzbrojenia, a mamy znakomite systemy, choćby takie jak tutaj w WB Group. Polska armia będzie kupować tego typu sprzęty. Współpraca pomiędzy polskimi systemami uzbrojenia a polską armia musi zostać podniesiona na znacznie wyższy poziom" - zadeklarował szef rządu.