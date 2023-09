Morawiecki: chcemy utrzymać Polskę i Śląsk jako bezpieczne regiony Europy i świata

Chcemy utrzymać Polskę i Śląsk jako bezpieczne regiony Europy i świata, polityczni konkurenci PiS chcą zniszczyć bezpieczeństwo i kulturę wpuszczając nielegalnych imigrantów - powiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Katowicach.

W czasie prezentacji śląskiej listy PiS w wyborach parlamentarnych Morawiecki odnosił się do planowanego referendum i namawiał do głosowania na "nie" we wszystkich referendalnych pytaniach. Mówiąc o pytaniu nt. nielegalnej imigracji stwierdził, że w wielu miastach Zachodu "grasują bandy muzułmańskich imigrantów i właśnie do tego chcą doprowadzić nasi polityczni konkurenci", wykonując "wolę Webera i Merkel". Według Morawieckiego, konkurenci polityczni PiS poprzez nielegalną imigrację "chcą zgotować piekło kobiet, ponieważ granice szturmują młodzi muzułmańscy imigranci, przyzwyczajeni do przemocy, bardzo często wobec kobiet".

"Francuzi, Niemcy i Szwedzi chcieliby przeprowadzić referenda w sprawie nielegalnej imigracji, ale nie mogą, ponieważ tamtejsze pseudoliberalne, komunistyczne i socjalistyczne elity boją się oddać głos obywatelom. A mu się nie boimy" - oświadczył.

Morawiecki stwierdził też, że przy wyborach należy sobie odpowiedzieć na pytanie, "czy wolicie tych, którzy słuchają dyrektyw i rozkazów z Berlina i Brukseli, czy głosów ze śląskich miast". "Tusk i jego ekipa są na pasku Berlina i Brukseli, tych którzy chcą nas zdominować, którzy już raz chcieli zaorać polski przemysł wydobywczy" - mówił szef rządu. "Śląsk nie boi się innych" - stwierdził Morawiecki, przypominając zwycięstwa powstań śląskich.

