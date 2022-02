Morawiecki: chcemy, żeby z programu Laboratoria Przyszłości mogło skorzystać 15 tys. szkół

Laboratoria Przyszłości mają zapewnić uczniom dostęp do zestawu nowoczesnych technologii; chcemy, żeby już teraz z tego programu mogło skorzystać 15 tys. szkół, to 100-120 tys. zł dla każdej placówki - powiedział w szkole w Nowej Sarzynie (woj. podkarpackie) w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki - jak poinformowała wcześniej KPRM na Twitterze - wraz z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem zwiedzili szkolną pracownię robotyki w Nowej Sarzynie, do której sprzęt został kupiony w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Na konferencji prasowej szef rządu podkreślił, że do słabej szkoły dzieci i młodzi ludzie nie bardzo lubią chodzić. "Ale do szkoły, która w ciekawy sposób pokazuje wiedzę, do szkoły nowoczesnej, do szkoły która potrafi dzieciom pokazać świat w bardzo ciekawy sposób nie trzeba ich często w ogóle nawet budzić rano, bo same biegną z radością" - powiedział szef rządu.

Jak mówił, Laboratoria Przyszłości "to projekt, gdzie każdy uczeń, każdy młody człowiek, każde dziecko ma mieć dostęp do pewnego zestawu technologii, technik, które są technologiami nowoczesnymi, intersującymi po to, żeby rozwijać swoje zdolności w bardzo różnych kierunkach".

Podkreślił, że każde dziecko, każdy młody człowiek to nieoszlifowany diament, ale bez wsparcia nie rozwinie swojego potencjału. "To wsparcie to właśnie między innymi Laboratoria Przyszłości; już teraz z tego programu chcemy, żeby skorzystać mogło 15 tysięcy szkół, a w przyszłości to będzie jeszcze więcej, w tym 12 tysięcy szkół niepublicznych. To około 100-120 tysięcy złotych na każdą ze szkół" - powiedział premier Morawiecki.

Zaznaczył, że w Nowej Sarzynie Laboratorium Przyszłości powstało w krótkim czasie. "Zachęcam zatem wszystkich dyrektorów szkół, samorządowców do wnioskowania o środki, zapewniam, że zrealizujemy je w 100 procentach" - dodał szef rządu.