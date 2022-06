Morawiecki: chciałbym, żeby Polska nie była tak podzielona

Chciałbym, żeby cała Polska miała w sobie gen wspólnoty, chciałbym, żeby Polska nie była tak podzielona - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami w miejscowości Rutki-Kossaki (woj. podlaskie).

Premier podkreślił, że PiS i rząd chcą rozmawiać z Polakami o przyszłości. "Chcemy rozmawiać o tym, jak w kolejnych latach ma wyglądać nasza rzeczywistość biorąc pod uwagę te okoliczności, w których funkcjonujemy dzisiaj - to, co udało się zrobić, to, co się nie do końca udało zrobić, to czego się nie udało. O wszystkim chcemy porozmawiać" - powiedział Morawiecki.

Dziękował za zaproszenie do gminy Rutki-Kossaki. Jak mówił, chciałby, żeby cała Polska miała w sobie taki gen wspólnoty jak właśnie Rutki-Kossaki.

"Chciałbym, żeby Polska nie była też tak podzielona, jasną sprawą jest w demokracji spór, dyskusja, coraz więcej tematów spornych - to wszystko jest zrozumiałe, pandemia nas bardzo mocno przytłoczyła, teraz wojna w Ukrainie, kryzys na całym świecie, to wielkie wyzwanie, trzeba o nim rozmawiać - ale też temperatura tego sporu i ten dialog musi być w odpowiedni sposób ukształtowany i tego też życzyłbym wszystkim w Polsce" - powiedział szef rządu.