Morawiecki do młodzieży: zachęcam do działalności politycznej, na listach są miejsca dla młodych

Zachęcam wszystkich do działalności politycznej, to bardzo cenne – powiedział w sobotę do młodzieży premier Mateusz Morawiecki. Zadeklarował, że na listach wyborczych są dobre miejsca dla młodych ludzi.

Szef rządu uczestniczył w sobotę w Q&A podczas Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego; był pytany m.in. o partycypację polityczną młodego pokolenia, czy w najbliższych wyborach parlamentarnych na dobrych miejscach list wyborczych PiS znajdą się osoby poniżej 30 lat.

"Ten proces dzieje się na naszych oczach. Jak najbardziej tak. Chcemy włączać młodych ludzi na listy" - odparł premier.

"Zapraszam młodych ludzi do zaangażowania politycznego, to jest bardzo cenne. Nie zapominajcie o wszystkich innych aspektach życia młodego człowieka, ale zaangażowanie polityczne jest bardzo cenne" - dodał.

Morawiecki zachęcał do aktywności społecznej i politycznej, wskazując na spotkaniu z młodymi ludźmi, że sam będąc w ich wieku był zaangażowany. "Poprzednią moją partią była Partia Wolności, ale niestety nie przebiła się przez ówczesny gąszcz polityczny. To były specyficzne bardzo czasy. (…) Bardzo zachęcam wszystkich do działalności politycznej" - podkreślił.