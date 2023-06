Morawiecki: do władzy nie mogą wrócić nieudacznicy, partacze, lenie i cwaniacy

Aby Polska nie zeszła z drogi rozwoju, do władzy nie mogą wrócić nieudacznicy, partacze, lenie i cwaniacy - ogłosił w niedzielę w Łochowie (mazowieckie) premier Mateusz Morawiecki. Polska ma być najlepszym miejscem do życia - dodał.

"Nigdy w 1000-letniej historii Polska nie była tak bliska poziomu najbogatszych krajów. Nie dajmy się zepchnąć z tej drogi" - mówił Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami. "Aby kontynuować rewolucję godności, której częścią są inwestycje lokalne, wsparcie polskich rodzin i budowanie bezpieczeństwa, ale jest jeden warunek" - stwierdził premier, wyjaśniając, że tym warunkiem jest to, że "do władzy nie mogą wrócić nieudacznicy, partacze, lenie i cwaniacy, którzy doprowadzili budżet do wielkiej zapaści".

Jak stwierdził Morawiecki, za rządów PO rocznie 40 mld zł nie trafiało rocznie do budżetu państwa, a te pieniądze nie płynęły do mieszkańców. "Liberałowie z PO chcieli słabego państwa (...), bo w mętnym państwie mafie VAT-owskie i przekręciarze świetnie się czuli" - oświadczył Morawiecki. Jak dodał, liberałowie, którzy chcą teraz wrócić do władzy "są zdolni do każdego kłamstwa, kłamią rano, w południe i wieczorem".