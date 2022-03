Morawiecki: dość jałowych, bezzębnych deklaracji i pustych gestów solidarności

🎥 Premier @MorawieckiM w #Bruksela: To, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie to nie jest już zwykła wojna. To jest masakra, to jest rzeź przeciwko niewinnym osobom. To już jest barbarzyństwo i o tym będę mówił dzisiaj podczas spotkania zarówno z @POTUS, jak i na #RadaEuropejska. pic.twitter.com/NL0KYqUvGM