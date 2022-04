Morawiecki: Emerytury stażowe to niższy wiek emerytalny i niższe emerytury

Zachęcamy emerytów i osoby, które są uprawnione do pobierania emerytury, do tego, aby dalej pracowały, jeżeli chcą, jeżeli mogą pracować - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, wprowadzenie emerytur stażowych oznaczałoby niższy wiek emerytalny i niższe emerytury.

Premier Mateusz Morawiecki w piątek wieczorem odpowiadał na pytania internautów sesji Q&A (pytań i odpowiedzi) na Facebooku. Zapytany został m.in. o emerytury stażowe.

"Emerytury stażowe to jest postulat związków zawodowych, który oznacza, że będzie można byłoby przejść na emeryturę na przykład po 35 lub 40 latach (pracy), czyli mężczyzna, który rozpoczyna pracę do 18 roku życia czy 19, w wieku 58 czy 59 lat mógłby przejść na emeryturę; kobieta podobnie. To oznacza, że nasz wiek emerytalny, który dzisiaj jest jednym z najniższych, czy jednym z niższych w Europie, byłby jeszcze niższy" - powiedział premier.

Przypomniał, że system emerytalny polega na tym, że wypłaca się emerytury z tego, co do tego systemu ludzie wpłacają. "Więc emerytury, po takiej jeszcze kolejnej obniżce wieku emerytalnego byłby niższe ceteris paribus (łac. - przy tych samych okolicznościach) niż byłby, gdyby tego nie robić. Tak można powiedzieć" - wskazał Mateusz Morawiecki.

"I dlatego chuchamy i dmuchamy na system emerytalny raczej zachęcając tych z emerytów, czy te osoby, które są uprawnione do pobierania emerytury, do tego aby (..) dalej pracowały, jeżeli chcą, jeżeli mogą pracować" - zaznaczył. "Chcielibyśmy, żeby swoje doświadczenie przekazywali kolejnym pracownikom" - dodał.

W grudniu ub.r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przygotowanego przez Solidarność projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych, pod którym zebrano 235 tys. podpisów. Przewiduje on, że prawo do takiego świadczenia miałyby osoby, które osiągnęły wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie jest niższa od minimalnej emerytury. Projekt trafił do komisji polityki społecznej i rodziny.

W grudniu do Sejmu skierowany został też prezydencki projekt dotyczący emerytur stażowych. Przewiduje on, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić osoby, które mają odpowiednio wysoki staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet oraz 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Projekt obejmuje regulacją osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, a także tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 r., wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.