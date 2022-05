Morawiecki: idea solidarności znajduje swoje odzwierciedlenie w tym co robimy dla narodu Ukraińskiego

Idea solidarności znajduje swoje odzwierciedlenie w tym co robimy dla narodu Ukraińskiego. Solidarność to właśnie jedni z drugimi, nigdy jedni przeciw drugim - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Zakopanem.

"Idea solidarności znajduje swoje odzwierciedlenie w tym co robimy dla narodu Ukraińskiego. Drodzy przyjaciele z Ukrainy - jesteśmy z Wami" - zapewnił premier Morawiecki. "Solidarność to właśnie jedni z drugimi, nigdy jedni przeciw drugim. Ale Solidarność to także odwaga, bo bez Solidarności nie było by naszej wolnej Polski. Solidarność i rząd Rzeczypospolitej nie zostawi Ukrainy samej sobie" - zaznaczył premier.

Ocenił, że "tak jak pierwszy zjazd odbywał się w cieniu naszego strasznego, groźnego sąsiada tak i dzisiejszy zjazd odbywa się w cieniu barbarzyńskiego najeźdźcy".

Premier Morawiecki zaznaczył, że "partia która mieniła się postsolidarnościową, nie tylko tolerowała pracę za 4-5 zł za godzinę jeszcze 6,5 roku temu, ale również płacę minimalną, która netto wynosiła niewiele ponad 1100 złotych". "Dziś wynagrodzenie minimalne to 2,2 tys. zł. Czyli w 6,5 roku blisko dwa razy więcej. Ciągle za mało, ale tak jak powiedział pan prezydent to jest ta ściana, po której się wspinamy" - dodał szef rządu.

XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, rozpoczął się w czwartek rano w Zakopanem.