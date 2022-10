Morawiecki: jesteśmy rządem polityki społecznej, poprzednicy prowadzili politykę aspołeczną

Jesteśmy rządem polityki społecznej, poprzednicy prowadzili politykę aspołeczną – ocenił w środę premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" w Warszawie. Pokazałem co już zrobiliśmy i przedstawiłem plany na kolejne miesiące – powiedział.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Premier przekazał, że środowe rozmowy dotyczyły wielu aspektów polityki społecznej.

"Jak popatrzymy na ostatnie wiele lat, to widać, że nasz rząd jest rządem polityki społecznej. Wiele poprzednich rządów prowadziło politykę aspołeczną. My mamy solidarność we krwi, w naszym DNA. Nie można tego powiedzieć o rządach liberałów, neoliberałów, którzy zupełnie inaczej podchodzili do polityki społecznej" - stwierdził premier.

Wskazał, że wśród omawianych tematów były m.in. płaca minimalna, zamrożenie cen energii elektrycznej czy podwyżki w budżetówce.

Premier zwracał uwagę, że wiele zagadnień wymagających działań jest efektem sytuacji międzynarodowej, szczególnie ataku Rosji na Ukrainę.

"Nie można od tego abstrahować. Dziękuję, (…) że związki zawodowe są w pełni zgodne, że podwyżki cen inflacyjne, z którymi mamy do czynienia, wiążą się z wojną na Ukrainie, z wojną, którą Rosja wywołała przeciwko Ukrainie, a tak naprawdę przeciwko całej Europie i Polsce" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu relacjonował, że wśród tematów rozmów były także problemy przemysłu spożywczego, sytuacja służb mundurowych i pracowników ochrony zdrowia.

"Przedstawiałem mechanizmy podwyżek, jakie proponujemy. Ale także, te wszystkie mechanizmy, które mają wiązać się z obniżeniem inflacji, a więc opanowaniem cen, zwłaszcza cen energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu czy paliw. Pokazywałem, co zrobiliśmy do tej pory, jak również plany rządy na kolejne miesiące" - zaznaczył.