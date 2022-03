Morawiecki: jesteśmy w Kijowie; musimy jak najszybciej zatrzymać tę tragedię

Ta wojna to wynik działań okrutnego tyrana, który atakuje bezbronnych cywili, bombarduje miasta i szpitale; musimy jak najszybciej zatrzymać tragedię, która dzieje się na Wschodzie - oświadczył premier Mateusz Morawiecki, informując, że wraz z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz premierami: Czech i Słowenii są w Kijowie.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą przybyli we wtorek do Kijowa, gdzie mają spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

"Ta wojna to wynik działań okrutnego tyrana, który atakuje bezbronnych cywili, bombarduje miasta i szpitale na Ukrainie! W jej wyniku świat stracił poczucie bezpieczeństwa, a niewinni ludzie giną i tracą dorobek całego życia" - napisał Morawiecki na Facebooku.

"Musimy jak najszybciej zatrzymać tragedię, która dzieje się na Wschodzie. To dlatego, razem z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, premierami Petrem Fialą i Janezem Jansą, jesteśmy w Kijowie" - dodał szef polskiego rządu.

"Premier Mateusz Morawiecki prosto z Kijowa! Polsko-czesko-słoweńska delegacja wspiera wolną Ukrainę!" - napisał z kolei szef KPRM Michał Dworczyk na Twitterze.

Polska wyraźnie opowiada się po stronie Ukrainy

Hiszpańskie media wskazują, że wtorkowy wyjazd premiera Mateusza Morawieckiego do Kijowa w towarzystwie szefów rządów Czech i Słowenii jest jawnym opowiedzeniem się Polski po stronie zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.



Radio Cadena Ser zaznacza, że niebezpieczny wyjazd do oblężonego miasta jest otwartym gestem poparcia dla przez Polskę, Czechy i Słowenię dla broniącej się Ukrainy. Twierdzi, że wydarzenie to nie pozostawia żadnych złudzeń, po której stronie opowiadają się Morawiecki oraz premierzy Petr Fiala z Czech i Janez Jansa ze Słowenii.



Hiszpańscy komentatorzy odnotowują, że w naznaczonej ryzykiem podróży do Kijowa udział bierze też szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zaznaczają, że jego zagraniczne podróże w towarzystwie premiera Morawieckiego należą do rzadkości.



Agencja EFE uważa, że udział wicepremiera Kaczyńskiego w jednodniowej wizycie w stolicy Ukrainy może wiązać się z faktem, że lider partii rządzącej jest szefem Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.



Tymczasem hiszpańska telewizja TVE odnotowuje, że o ile władze w Warszawie podjęły ryzykowną podróż do Kijowa, aby okazać swoją solidarność z zaatakowaną Ukrainą, o tyle wciąż zagadkowa pozostaje w swoim stanowisku wobec wojny Chińska Republika Ludowa.

Odważny krok premierów Polski, Czech i Słowenii

Lider chadeckiej partii CDU Friedrich Merz uznał wyjazd do Kijowa premierów Polski, Czech i Słowenii za odważny krok - pisze we wtorek agencja dpa.



CDU z najwyższym szacunkiem patrzy na to, czego podejmują się trzej politycy, także w kategoriach osobistego ryzyka, "aby jeszcze raz podkreślić solidarność nie tylko tych trzech krajów, ale także całej Unii Europejskiej" - powiedział Merz we wtorek przed posiedzeniem deputowanych CDU i CSU do Bundestagu w Berlinie.



Zapytany, czy spodziewa się, że kanclerz Olaf Scholz podejmie taki krok, Merz powiedział, że taka podróż "z pewnością może być wzorem do naśladowania również dla innych".

Pierwsi zagraniczni przywódcy w Kijowie od czasu napaści Rosji

Brytyjskie media, pisząc o wizycie premierów Polski, Czech i Słowenii - Mateusza Morawieckiego, Petra Fiali i Janeza Janszy w Ukrainie zwracają uwagę głównie, że są oni pierwszymi zagranicznymi przywódcami odwiedzającymi Kijów od czasu rosyjskiej napaści.



"Podczas gdy Wielka Brytania i Unia Europejska przygotowywały się do ogłoszenia kolejnych sankcji wobec reżimu Putina i jego zwolenników, premierzy Czech, Polski i Słowenii udali się we wtorek pociągiem do Kijowa" - napisał dziennik "The Times", cytując wpis Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych: "W tak przełomowych dla świata chwilach naszym obowiązkiem jest być tam, gdzie wykuwa się historia. Bo nie chodzi o nas, tylko o przyszłość naszych dzieci, które zasługują, by żyć w świecie wolnym od tyranii".