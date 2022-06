Morawiecki: Jeszcze trzy miesiące temu nikt nie dawał szans Ukrainie na otrzymanie statusu kandydata do UE

Jeszcze trzy miesiące temu w Wersalu – a potem w Brukseli – nikt nie dawał szans Ukrainie na otrzymanie statusu kandydata do UE - oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki. Jak stwierdził, doprowadziły do tego szeroko zakrojona akcja dyplomatyczna i rozmowy polityczne, przede wszystkim ze strony polskiej.

W piątek po południu zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej, poświęcony m.in. wojnie w Ukrainie i jej skutkom, a także perspektywie członkostwa Ukrainy, Mołdawii i państw Bałkanów Zachodnich w UE. W czwartek unijni liderzy zdecydowali o przyznaniu statusu kandydata do Unii Ukrainie i Mołdawii.

Konkluzjom zakończonego szczytu premier Mateusz Morawiecki poświęcił swój piątkowy wpis na Facebooku. Szef rządu podkreślił, że jeszcze trzy miesiące temu w Wersalu - a potem w Brukseli - nikt nie dawał szans Ukrainie, na otrzymanie statusu kandydata do UE. "To szeroko zakrojona akcja dyplomatyczna i rozmowy polityczne - przede wszystkim ze strony polskiej - do tego doprowadziły" - napisał. Zaznaczył, że dla walczącej Ukrainy jest to niezwykle ważne. "Jest to bardzo głęboka, strategiczna zmiana, która doprowadzi - wierzę w to bardzo mocno - do uwolnienia jej w jak najkrótszym czasie" - podkreślił premier.

Jak napisał, obok ogromnej roli prezydenta Andrzej Duda, chciał podziękować także Komisji Europejskiej, która także odegrała bardzo pozytywną rolę w inspirowaniu kolejnych krajów, by ustąpiły ze stawianego oporu.

"Zatwierdziliśmy 9 miliardów euro pomocy dla Ukrainy - aby służby publiczne tego państwa mogły dalej funkcjonować pomimo trwającej wojny" - przypomniał. Dodał, że w konkluzjach znalazły się także zapisy o pomocy wojskowej, ponieważ przewaga rosyjskiej artylerii jest nawet osiem czy dziesięć razy większa. "Ciężko walczyć z tak przeważającą siłą wroga, dlatego Polska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i państwa Bałtyckie pomagają w dostawach broni" - dodał.

"Na długo przed wybuchem wojny przestrzegaliśmy przed uzależnieniem od rosyjskich surowców naturalnych, które teraz są bronią w rękach Putina" - zauważył premier. "Dziś Niemcy przyznają nam w całej rozciągłości rację, rozmawiamy o tym, jak zapobiec kryzysowi energetycznemu w całej Unii Europejskiej na jesieni, kiedy rozpocznie się sezon grzewczy" - stwierdził.

Premier zwrócił również uwagę, że "teraz Rosja chce wywołać głód w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie - a przez to doprowadzić do wielkiej fali migracji - dlatego Unia Europejska powinna pomóc przyspieszyć eksport zboża i żywności z Ukrainy". "To niezwykle ważne by z wyprzedzeniem reagować na problemy, z którymi będziemy się mierzyć za kilka miesięcy" - wskazał szef rządu.