Morawiecki: mam nadzieję, że Ukraina obroni suwerenność i wtedy będzie normalniej

Mam nadzieję, że Ukraina obroni swoją suwerenności i wtedy będzie normalniej - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił nie jest tak, że wydajemy gigantyczne pieniądze na pomoc Ukrainie i w związku z tym tracimy te pieniądze.

"Jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to rozgrywa się na naszych oczach niesamowity dramat - dramat ludzi tam, dramat kobiet i dzieci, dramat żołnierzy ukraińskich, bohaterska walka w obronie suwerenności i integralności, spójności terytorialnej, ale jednocześnie też żyjemy w czasie przełomu, bo Rosja pokazała nie tylko swoje straszliwe oblicze, ale mam pełne przekonanie, że nic już nie będzie tak jak było wcześniej" - ocenił premier Morawiecki podczas sesji Q&A (pytań i odpowiedzi) na Facebooku.

Jak dodał ma nadzieję, że "wielka obłuda Rosji i jednocześnie te wielkie pomyłki ze strony Niemiec i Francji dotyczące współpracy z Rosją, że można normalnie współpracować z Rosją - że już do tej rzeczywistości nigdy nie wrócimy, bo to co dzieje się na Ukrainie na to nie pozwoli".

"Mam nadzieję, że Ukraina obroni swoją suwerenności i wtedy będzie normalnie, wtedy będzie normalniej, choć na pewno tyle osób, ile już dzisiaj zginęło na Ukrainie, będzie zawsze wołało do nas o pomstę, o sprawiedliwość, o zadośćuczynienie, o odbudowę Ukrainy, o nowe realia w kontaktach z Rosją i w tym kontekście na pewno to będzie inny świat" - mówił szef polskiego rządu.

Zapytany przez internautę, skąd Polska ma środki na pomoc Ukrainie, premier odpowiedział, że "Ukraińcy również pracują dla nas". "To nie jest tak, że my wydajemy dzisiaj gigantyczne pieniądze na Ukrainę i w związku z tym tracimy te pieniądze" - podkreślił.

"Polska znajduje się w zapaści demograficznej, między innymi na skutek tego, że przez 20 lat poprzednie, a precyzyjnie rzecz ujmując przed latami 2016-2018, czyli latami, kiedy więcej ludzi zaczęło do nas wracać, niż z Polski wyjeżdżać, do tego czasu od lat 90. mieliśmy negatywny bilans migracyjny" - wskazał premier. Dodał, że "to był jeden z bardzo złych elementów w naszej całej architekturze gospodarczo-społecznej".

Jak podkreślił "dzisiaj z Ukrainy wyjechało już do Polski trzy miliony osób, uchodźców wojennych, to są kobiety i dzieci". "Ich mężowie, synowie i bracia walczą tam o wolność, suwerenność, ale nie tylko swoją, walczą też o suwerenność tego obszaru Europy, bo jakby Rosjanie wygrali tam, to myślę, że kolejnym celem ataku byłyby państwa bałtyckie, albo Finlandia, albo Polska, albo Słowacja, albo Rumunia lub Mołdawia. Nie zapominajmy o tym" - zaznaczył.

"Proszę się nie bać o pomoc dla Ukrainy, bo my uzyskamy w końcu te środki z Unii Europejskiej, tylko że procedury biurokratyczne Brukseli mielą bardzo powoli (...) i dlatego trochę czasu minie, ale my te środki pozyskamy i per saldo Polska nie wyda więcej środków niż uzyska w związku z tą całą historią, z którą mamy dzisiaj do czynienia" - zapewnił premier Morawiecki.