Morawiecki: musimy wyrwać Europę z jej geopolitycznego uśpienia

Musimy wyrwać Europę z jej geopolitycznego uśpienia, bo owoce wolności nie są nam dane raz na zawsze - powiedział w sobotę, w Warszawie premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 40-lecia powstania Solidarności Walczącej.

Podczas uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej w Warszawie szef rządu stwierdził, że działacze Solidarności Walczącej są dzisiaj zwycięzcami. "Bo zwycięzcą jest każdy, kto staje w imieniu dobra, kto walczy o wolność, o prawdę. Gdyby było inaczej, to ta uniwersalna prawda, przesłanie, to powszechne posłanie nie miałoby sensu. Ale wtedy nasze życie, nasze pielgrzymowanie na tym świecie też nie miałoby sensu" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że dzisiaj żyjemy wreszcie w wolnej, niepodległej i "coraz bardziej suwerennej Rzeczypospolitej". Podkreślił, że za walkę o wolną Polskę najwyższą ofiarę ponieśli m.in. ks. Jerzy Popiełuszko czy Stanisław Pyjas.

Morawiecki mówił, że znów trzeba bronić niepodległości, na razie poprzez pomoc Polski dla walczącej Ukrainy. "Na Ukrainie toczy się walka z tym samym złem, ono na inne oblicze niż to, z którym walczyliśmy 40 lat temu, bo zło się przepoczwarza, mutuje, ale totalitarne korzenie tego zła można odnaleźć w dzisiejszej filozofii ruskiego miru, to nacjonalizm, kolonializm i imperializm rosyjski - wszystko, co najgorsze, odgrzewane z XX-wiecznej historii przez Kreml, przez Moskwę, przez Władimira Putina" - dodał.

Z tym złem - podkreślił - "przyszło nam się dzisiaj mierzyć bardzo realnie tu i teraz". "Musimy wyrwać Europę z jej geopolitycznego uśpienia, bo owoce wolności, których dzisiaj doświadczamy nie są nam dane raz na zawsze" - dodał.

Morawiecki powiedział - powołując się na byłego czechosłowackiego opozycjonistę Vaclava Bendę - że Solidarność Walcząca tworzyła coś na kształt "równoległego polis". "On mówił w ten sposób o ruchach, które walczyły o wolność w czasach zniewolenia. Polska w ostatnich 200 latach to takie +równoległe polis+ - powstańcza konspiracja, powstanie warszawskie, II wojna światowa, żołnierze wyklęci, +Solidarność+, +Solidarność Walcząca+, Konfederacja Polski Niepodległej, wszystkie ruchy niepodległościowe - to są +równoległe polis+" - dodał.