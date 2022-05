Morawiecki na konferencji Darczyńców dla Ukrainy: zmobilizowaliśmy 6,5 mld dolarów; to są nasze zobowiązania z dziś

Zmobilizowaliśmy 6,5 mld dolarów, to są nasze zobowiązania z dziś - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji Darczyńców dla Ukrainy. Dopilnujmy, aby te pieniądze dotarły do Ukraińców jak najszybciej i jak najskuteczniej - zadeklarował.

W czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie pod przewodnictwem premierów Polski i Szwecji Mateusza Morawieckiego i Magdaleny Andersson odbywa się międzynarodowa konferencja Darczyńców dla Ukrainy, której celem jest zebranie dodatkowych środków na wsparcie humanitarne dla tego kraju.

"Dziękuję za wszystkie państwa zobowiązania. Właśnie otrzymałem ostateczną kwotę i informuję, że my wszyscy razem zmobilizowaliśmy 6,5 mld dolarów. To są nasze zobowiązania z dziś, dziękuję za nie" - poinformował polski premier.

"Dopilnujmy, aby te pieniądze dotarły do Ukraińców jak najszybciej i jak najskuteczniej" - zadeklarował.

"Dzisiejszy dzień pokazuje, że nasze wsparcie na rzecz Ukrainy nie ustaje i że nie ma wśród nas egoistów. Myślę, że to jest wspaniała konkluzja, bo gdyby wygrały egoizmy, to wygra Putin. Jeśli wygra jedność - wygra Ukraina i tym samym my wszyscy" - powiedział premier Morawiecki.