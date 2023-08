Morawiecki: nasi przeciwnicy polityczni boją się referendum; wiedzą, że będzie zobowiązaniem dla każdego rządu

Nasi przeciwnicy polityczni boją się referendum, bo wiedzą, że to będzie zobowiązanie dla każdego rządu Rzeczypospolitej; oni, którzy próbowali się nazywać opozycją demokratyczną, pokazali najbardziej antydemokratyczne oblicze - powiedział w piątek w Kolbuszowej (Podkarpackie) premier Mateusz Morawiecki.

"Zobaczcie jak nasi przeciwnicy polityczni się bronią przed referendum. Oni, którzy próbowali się nazywać opozycją demokratyczną, pokazali swoje najbardziej antydemokratyczne oblicze" - mówił premier.

Podkreślił, że przepisy umożliwiają przeprowadzenie referendum i wyborów parlamentarnym w jednym dniu. "A jednak oni, w wielkim strachu, głosowali przeciw (referendum - PAP), przeciw głosowała Platforma, ale przeciw głosowała też Lewica i pozostałe kluby tez nie głosowały za tym referendum - albo się wstrzymywały, albo były przeciw" - zauważył.

"Dlaczego? Bo oni ukrywają swoje poglądy w 4czterech pytaniach referendalnych. Oni nie chcą się przyznać" - mówił. "Jeśli by nie bali się tego, jeśli by mieli takie same zdanie co do wyprzedaży, nielegalnej migracji, emerytur, to poparliby to. (...) A tej uchwały nie poparli" - powiedział.

"Dlaczego tej uchwały nie poparli, dlaczego nie chcą referendum? Bo boją się, że odpowiedź na te cztery pytania będzie zobowiązaniem dla każdego rządu Rzeczypospolitej, niezależnie od jego kształtu i że to zobowiązanie zrealizujemy (...) zgodnie z wolą narodu, wolą Polaków" - powiedział.

Premier przypomniał też pytania referendalne. Pierwsze z nich brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

"My jesteśmy przeciw wyprzedaży nielegalnej migracji i podnoszeniu wieku emerytalnego" - podkreślił premier. "Oni ukrywają swoje faktyczne zamiary przed Polakami. (...) Nie chcą narazić się swoim wielkim, możnym protektorom" - stwierdził również szef rządu.

Jak dodał, polska konstytucja jest najważniejsza i nie może stać niżej od prawa Unii Europejskiej. "Nie daliśmy sobie pluć w twarz. Polska jest i pozostanie suwerenna" - zapewnił Morawiecki.