Morawiecki: nasz program to Polska jako najlepsze miejsce do życia pod słońcem

Nasz program to Polska jako najlepsze miejsce do życia pod słońcem - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie) . Dodał, że aby go zrealizować wyborcy muszą kolejny raz zaufać rządowi PiS.

Szef rządu w niedzielę w ramach akcji "Polska jest jedna - inwestycje lokalne" spotkał się z mieszkańcami województwa lubuskiego. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę, że wyborcy PO również korzystają z polityki rządu, a ta polityka to m.in. budowa dróg, remonty szpitali, zakup nowych sprzętów do szpitali, remonty szkół, budowa boisk, różnych instytucji kultury, czy zdrowia publicznego.

"To wszystko jest bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców. Bo nasz program to Polska jako najlepsze miejsce do życia pod słońcem w całej Europie i ten program musi się ziścić. Aby się tak stało wyborcy muszą nam zaufać kolejny raz" - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że PiS ruszył z kolejną kampanią, która pokazuje wszystkie inwestycje lokalne. "Pokazujemy je z biało-czerwoną flagą i z białym orłem" - mówił premier. Dodał, że to "nasza umowa społeczna z rodakami".

"To jest moje zobowiązanie, nasze zobowiązanie, zobowiązanie rządu PiS, nasze przyrzeczenie, że jeśli powierzycie nam stery rządów po raz kolejny, to będziemy kontynuować i zwiększać te wielkie programy lokalne" - zadeklarował szef rządu.

Zauważył, że PiS jest zjednoczoną drużyną, która idzie do wyborów. "Aby Polacy nam zaufali, potrzebujemy też waszej aktywności, wszystkich z was i wszystkich pozostałych, którzy czują sercem, albo widzą oczyma i potrafią to przeanalizować swoim rozumem, że dużo się zmieniło" - stwierdził Morawiecki.

Wskazał też, że polityka społeczna, inwestycje lokalne, obniżki podatków, zabezpieczenie przemysłu zbrojeniowego i polityki obronnej nie wzięły się z niczego. "To dzięki naszemu działaniu" - oświadczył premier.