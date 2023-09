Morawiecki: nasz wzrost gospodarczy na koniec tego roku osiągnie 33-34 proc.

Nasz wzrost gospodarczy na koniec tego roku, który się jeszcze nie zakończył, osiągnie 33-34 proc. realnego wzrostu – powiedział w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki.

"Mimo stada czarnych łabędzi, które tutaj nadleciały, nasz wzrost gospodarczy na koniec tego roku, który się jeszcze nie zakończył, osiągnie 33-34 proc. realnego wzrostu. Dla porównania w czasach rządów Platformy było to nieco powyżej 23 proc. A więc o 10 pp. więcej mimo kataklizmów, które na nas spadły, mimo że w jednym roku, w roku 2020, covidowym, kiedy świat się na chwilę zatrzymał, zaliczyliśmy recesję" - powiedział w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że udało się tę recesję nadrobić.

"Porównując ostatni kwartał przed recesją, czyli w 2019 r., do pierwszego kwartału tego roku, nasz wzrost jest w absolutnej czołówce Unii Europejskiej - to ponad 9 proc." - stwierdził premier. "To wielkie osiągnięcie polskich przedsiębiorców i polskich pracowników" - podkreślił.