Morawiecki: naszym obowiązkiem jest dać Ukrainie nadzieję na odbudowę kraju

Naszym obowiązkiem jest dać Ukrainie nadzieję na odbudowę kraju po jak najszybciej zakończonej wojnie; będziemy starali się jak najszybciej doprowadzić, aby droga Ukrainy do UE była pełna konkretów; nad tym razem pracujemy - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Portugalii Antonio Costą.

Morawiecki na konferencji prasowej po spotkaniu z Costą wrócił do tematu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wspomniał, że rok temu Mariupol nosił tytuł ukraińskiego miasta kultury. "Dzisiaj miasto został obrócone w ruinę, ale to miasto Mariupol pozostanie symbolem ukraińskiego, europejskiego heroizmu, walki o wolność, walki o niepodległość, walki o bezpieczeństwo i pokój" - powiedział premier.

"Naszym obowiązkiem jest dać Ukrainie także nadzieję na odbudowę kraju po jak najszybciej zakończonej wojnie. I my razem z Antonio tę nadzieję Ukrainie na pewno zanosimy. Będziemy starali się jak najszybciej doprowadzić do tego, aby droga Ukrainy do Unii Europejskiej była drogą spójną, jasną, pełną konkretów i nad tym razem pracujemy" - zapewnił Morawiecki.

"Putin chciał odizolować Ukrainę, ale to my będziemy izolować gospodarczo Rosję od reszty Europy ze względu na jej zbrodniczą politykę na Ukrainie. Putin chciał zniszczyć jedność Europy, a stało się odwrotnie, jesteśmy zjednoczeni jak nigdy dotąd" - dodał szef polskiego rządu.

Podkreślał też bardzo dobrą współpracę Polski i Portugalii na płaszczyźnie instytucji europejskich.

Morawiecki odniósł się także do planów dołączenia do NATO Szwecji i Finlandii. "Cieszymy się bardzo z tego powodu, że mamy prawdopodobne poszerzenie NATO o dwa kraje - Finlandię i Szwecję. I te pogróżki, które płyną ze strony Kremla w kierunku Finlandii i Szwecji są niedopuszczalne. Całe NATO i UE stoi murem za Finlandią, za Szwecją. Uważamy, że jest to suwerenna decyzja państw i będziemy cieszyli się bardzo, jeżeli Finlandia i Szwecja przystąpią szybko do NATO" - powiedział Morawiecki.