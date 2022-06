Morawiecki: naszym wyróżnikiem jest wiarygodność

Naszym wyróżnikiem jest wiarygodność; wprowadziliśmy zgodnie z obietnicą m.in. 13. i 14. emeryturę, zerowy VAT na żywność, obniżyliśmy PIT do 12 proc. - mówił premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Rutek-Kossaków (woj. podlaskie).

"Co jest tym wyróżnikiem odróżniającym nas od naszej konkurencji? Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że takim wyróżnikiem jest wiarygodność, bo uważamy, że umów trzeba dotrzymywać, nie można rzucać słów na wiatr, nie można chować głowy w piasek i udawać, że nic się nie stało" - mówił Morawiecki.

"Obiecaliśmy 13. emeryturę - jest, obiecaliśmy 14. emeryturę - jest i będzie, obiecaliśmy zerowy VAT na żywność w czasie kryzysu - jest, obiecaliśmy obniżkę podatku PIT do 12 proc. - jest, obiecaliśmy wielkie dopłaty do ubezpieczeń dla rolników - są, obiecaliśmy najwyższą kwotę wolną od podatku w historii Polski, 30 tys. zł - jest wdrożona, obiecaliśmy dopłaty do nawozów - są, obiecaliśmy wyprawkę dla dzieci - jest, obiecaliśmy rozbudowa dróg w Polsce lokalnej i powiatowej - dzieje się na naszych oczach" - wymieniał premier.

Według niego przeciwnicy polityczni PiS "obiecali obniżkę PIT, a zrobili podniesiony VAT (...) obiecali oszczędności, zabrali (środki z) OFE, obiecali, że nie będą podnosić wieku emerytalnego, podnieśli wiek emerytalny".

Ponadto Morawiecki zarzucił rządowi PO-PSL, że "przymusowo wysłali 6-latki do szkół".