Morawiecki: nie dajmy się z powrotem wbić w tamtą liberalna niewolę

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Rypina nazwał Platformę Obywatelską "partią zwijania Polski". Jego zdaniem rządy Donalda Tuska i PO niszczyły takie miasta jak Rypin. Zaapelował do mieszkańców, by nie dali się "wbić w liberalną niewolę".

"Nie dajmy powrotu temu, co niszczyło takie miasta jak Rypin" - mówił w Rypinie premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, to były rządy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej.

"Obiecywali obniżenie podatków, a podnieśli VAT; obiecywali, że nie podniosą wieku emerytalnego, a podnieśli; obiecywali, że nie zabiorą Otwartych Funduszy Emerytalnych, a zabrali. Wprowadzili przymus szkolny dla sześciolatków" - wyliczał szef rządu. "Nie dajmy się z powrotem wbić w tamtą liberalna niewolę, która była za czasów PO" - zaapelował premier.

Jego zdaniem opozycja będzie teraz składać puste obietnice. "Nasi oponenci polityczni chcą kłaść łapę na tym, co wypracowaliśmy, co Polacy ciężką pracą wypracowali" - mówił. "Kłamstwa i puste obietnice - nie dajmy się na to nabrać" - oświadczył Morawiecki.

Platformę Obywatelską nazwał "partią zwijania Polski". "Zwijane połączenia kolejowe, posterunki policji, zamykane zakłady pracy" - mówił premier. Pytał też, czy coś zrobili, by ulżyć kredytobiorcom, gdy wskaźnik WIBOR wynosił 6,80. Dodał, że "tamten kryzys (w 2008 roku) był jak mała mżawka w porównaniu do wielkiej burzy".

Morawiecki przypomniał, że PiS wprowadził podatek od banków i hipermarketów i stąd są pieniądze na drogi, na politykę społeczną, na odtwarzanie posterunków policji. Zaś Platforma chce zlikwidować podatek bankowym, nie wprowadzać wakacji kredytowych i oddać te pieniądze bankom - podkreślił.

"Są dwie różne Polski. Polska dla wybranych, dla grup interesów - takiej chce Donald Tusk i Polska dla wszystkich Polaków" - powiedział Morawiecki. "Wystarczy zagwarantować kontynuację naszych rządów, by były pieniądze na to wszystko" - dodał premier.

Według niego to PiS wygrał wojnę z mafiami VAT-owskimi, z przestępcami podatkowymi, "wojnę o sprawiedliwy system".

"Nie dajmy sobie zabrać nadziei" - zwracał się do mieszkańców Rypina premier. Jego zdaniem Platforma Obywatelska chce "wykopać Rów Mariański między Polakami, między wielką metropolią a małym miastem, między pracownikami, a pracodawcami, między starszymi, którym chcą zabrać 13 i 14 emerytury, a młodymi pokoleniami".

Zaapelował do młodych, by nie dali się "wcisnąć w ten konflikt".