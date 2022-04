Morawiecki: niemiecka polityka współzależności rosyjsko-niemieckich zbankrutowała

Niemiecka polityka zależności czy współzależności rosyjsko-niemieckich zbankrutowała; budowa gazociągów Nord Stream I i II okazała się gigantycznym błędem, staramy się współpracować z Niemcami i zmieniać ich nastawienie do dalszej zależności od Rosji - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

W piątek w KPRM odbyło się spotkanie szefów polskiego i czeskiego rządu Mateusza Morawieckiego i Petra Fiali.

Morawiecki zwrócił uwagę, że realna polityka w UE jest wypadkową bardzo wielu współzależności. "Dziś widzimy bardzo wyraźnie, że niemiecka polityka zależności czy współzależności rosyjsko-niemieckich zbankrutowała" - powiedział.

Dodał, że budowa gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 okazała się gigantycznym błędem. "Co nie znaczy przecież, że nie staramy się współpracować z Niemcami i zmieniać ich zdania, nastawienia do dalszej zależności od Rosji i właśnie to się dzisiaj dzieje" - powiedział premier.

"Tak jak nie zgadzaliśmy się fundamentalnie z polityką niemiecką wobec np. obowiązkowych kwot i kontyngentów dystrybucji migrantów i uchodźców, wtedy to dotyczyło Bliskiego Wschodu, tak jak nie zgadzaliśmy się i nadal się nie zgadzamy z polityką uzależnienia od Rosji w zakresie węgla, a w szczególności ropy i gazu, to jednak staramy się zmieniać nastawienie naszych partnerów do tych spraw" - powiedział Morawiecki.