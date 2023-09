Morawiecki o koncepcji obrony na Wiśle: to zdrada narodowa

Platforma Obywatelska zgotowała nam taki los, że w ich doktrynie obronnej wycofywali się na linię Wisły. Cała połać kraju miała być pozostawiona na pastwę ruskich żołnierzy – mówił we wtorek w Otwocku, podczas spotkania z wyborcami, premier i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki. "To zdrada narodowa” – ocenił.

"Jest drugi, bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa, o którym chciałem powiedzieć. On wiąże się z bezpieczeństwem fundamentalnym, bezpieczeństwem militarnym, bezpieczeństwem od najazdu ruskiego, od najazdu współczesnych Hunów. Tych, którzy zrobili Bucze, Irpień, Borodiankę, którzy męczyli ludzi, gwałcili, torturowali dzieci. To są ruscy sołdaci" - mówił we wtorek w Otwocku, podczas spotkania z wyborcami, premier i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki.

Dodał, że Polacy mogli zapomnieć o okrucieństwach, do których dochodziło podczas II wojny światowej, ale "ruscy sołdaci nam to przypomnieli".

"Platforma Obywatelska zgotowała nam taki los, że w ich doktrynie obronnej wycofywali się na linię Wisły. Cała połać kraju miała być pozostawiona na pastwę ruskich żołnierzy" - powiedział Morawiecki i dodał, że Otwock znajduje się po wschodniej stronie Wisły. - "A więc i Otwock, i część Warszawy zostałaby oddana na pastwę ruskich sołdatów" - mówił.

Pytał, "jak można było doprowadzić do takiego zagrożenia" i "jak można było likwidować jednostki wojskowe".

"Czy wyobrażacie sobie większą głupotę, większą podłość, większą hańbę, jak nie bronić polskich granic? A to zakładała doktryna, pożal się Boże, z czasów Platformy Obywatelskiej. Panie Tusk, panie Klich - zapadnijcie się pod ziemię" - zaapelował premier. - "Oni to teraz wypierają z siebie, ale to jest - jak ktoś tu powiedział - zdrada narodowa" - podkreślił Morawiecki.

Poprosił, aby nie dopuszczać do władzy ludzi, którzy nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom. Przypomniał, że w trakcie rządów PiS w kraj uderzały kolejne kryzysy.

"Z każdym kryzysem staramy się sobie radzić. Popełniamy błędy, przepraszamy za nie, robimy to, co jest najlepsze dla obywateli" - podkreślił premier.

Przypomniał zachowanie samorządowców w czasie kryzysu energetycznego, kiedy rządz zaangażował się w zakupy węgla. Według premiera, wielu samorządowców związanych z PO nie chciało wziąć w tym udziału.

"Prezydent Trzaskowski ociągał się, nie chciał tego robić, a prezydent Otwocka, prezydent Margielski, chwycił tego byka za rogi i poradził sobie z tym problemem. Ośmieszył Trzaskowskiego i innych, i tamci dalej musieli pójść za nim i doprowadzić do dystrybucji węgla dla obywateli" - przypominał premier.

Dodał, że zbliża się czas wyborów i podkreślił, że "przepraszamy za błędy, jeśli jakieś były".

"A czy nasi przeciwnicy polityczni przepraszali? Czy słyszeliście, żeby Tusk przepraszał za wiek emerytalny, żeby przeprosił za niewolniczą pracę za 4 zł za godziną, albo żeby przeprosił, że czepiał się spódnicy Merkel i słuchał we wszystkim Niemców? Albo czy słyszeliście, aby przeprosił, że doprowadził do gigantycznej luki budżetowej, do okradania was?" - zapytał premier.

Morawiecki przypomniał także o bezpieczeństwie socjalnym i finansowym Polaków. Stwierdził, że to efekt "połatania dziur w Ministerstwie Finansów, które oni nam zostawili". Dodał, że dzisiaj budżet jest stać "bez wyprzedaży majątku, bez zagrabionych waszych oszczędności z OFE" na politykę społeczną i na infrastrukturę.

"Stać jest na wielkie wydatki na polską armię. Mamy deficyt. 4-4,5 proc. PKB. A wiecie, jaki był deficyt za Platformy Obywatelskiej. 7,9 proc. PKB. Zdaniem Eurostatu, prawie 8 proc." - zaznaczył premier. - "My wiemy, jak zarządzać finansami publicznymi, aby dla każdego starczyło, aby równo i bardziej sprawiedliwie dzielić owoce wzrostu. To też jest bezpieczeństwo" - zaakcentował Morawiecki.