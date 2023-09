Morawiecki o pytaniu referendalnym ws. podwyższenia wieku emerytalnego - "nigdy w życiu"

Premier Mateusz Morawiecki poprosił zebranych na wiecu PiS w Tomaszowie Lubelskim, o ich odpowiedz na trzecie pytanie w referendum 15 października: „czy chcecie podwyższenia wieku emerytalnego" - NIE! odkrzyknęli, a on sam stwierdził: "Nigdy w życiu".

"W trzecim pytaniu chcemy zapytać o to, czy zgodzisz się na ponowne podniesienie wieku emerytalnego, tak, jak Tusk raz już to zrobił?" - mówił premier do zebranych w Tomaszowie Lubelskim. "Nigdy w życiu" - odpowiedział sam sobie i zapytał "czy chcecie podwyższenia wieku emerytalnego?", na co zebrani odkrzyknęli "nie!".

"Otóż to! I niech ten głos pójdzie na całą Polskę, niech rozniesie się po całej Polsce, bo nie chcemy narzucania rozwiązań społeczno-gospodarczych, które są wbrew woli narodu" - stwierdził. "I dlatego naród ma się prawo wypowiedzieć w tym temacie" - dodał.

"A Tusk już przebiera nogami, żeby zlikwidować trzynaste, czternaste emerytury" - powiedział.

"Na jego spotkaniach członkowie Platformy Obywatelskiej krzyczą +natychmiast zabrać trzynaste, czternaste emerytury, podnieść wiek emerytalny+. To jest ich ukryty plan" - podkreślił.

"Skąd wiem, że to jest ich ukryty plan? Bo gdyby tak nie było, chętnie zgodziliby się na to referendum i chętnie by wzywali do tego, aby wszyscy głosowali - skreślali +nie+ przy tym pytaniu. Ale ich ukryte intencje są inne" - mówił na wiecu Morawiecki.

"Drodzy rodacy, musimy powiedzieć, jakie jest nasze zdanie w tej kwestii. I powiemy" - zapewnił.

Referendum odbędzie się tego samego dnia, co wybory parlamentarne - w niedzielę 15 października.