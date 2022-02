Morawiecki o zapowiedzi Ziobry dotyczącej reformy SN: każdy projekt jest wart rozważenia

Jestem przekonany, że projekt Solidarnej Polski, obok projektu PiS i projektu prezydenta Andrzeja Dudy, pozwoli kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że każdy projekt, który trafi w tej sprawie do Sejmu, jest wart rozważenia.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział w sobotę, że Solidarna Polska złoży w Sejmie własny projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Taką decyzję podjął obradujący tego dnia w Warszawie zarząd tej partii. Szczegóły projektu mają zostać zaprezentowane w przyszłym tygodniu. W Sejmie na rozpatrzenie czekają już trzy inne projekty dotyczące zmian w sądownictwie, m.in. prezydencki projekt nowelizacji ustawy o SN oraz projekt PiS ustawy "o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów".

Premier Mateusz Morawiecki, pytany w sobotę o inicjatywę szefa MS i jego partii, podkreślił, że "każdy projekt, który trafi, wart jest rozważenia". "Trzeba pracować nad tym, żeby projekty były jak najbardziej +uspójnione+ po to, żeby ta reforma była właściwa" - dodał szef rządu na konferencji prasowej w Monachium.

Według szefa rządu, Zjednoczona Prawica już półtora roku temu planowała zmiany w wymiarze sprawiedliwości. "Wtedy pierwsze dokumenty zostały już przedstawione, zresztą przy współudziale także Ministerstwa Sprawiedliwości - wiele z nich było tam opracowywane i później analizowanych w ramach Zjednoczonej Prawicy, jej kierownictwa politycznego i rządu, a więc jestem przekonany, że obok projektu Prawa i Sprawiedliwości, projekt Solidarnej Polski i przede wszystkim projekt pana prezydenta pozwoli kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości" - zaznaczył premier Morawiecki.

Ziobro zapowiedział w sobotę, że Solidarna Polska odniesie się też w przyszłym tygodniu do propozycji zmian w Sądzie Najwyższym, które znalazły się w projekcie prezydenta Dudy.

Posiedzenie zarządu Solidarnej Polski zostało zwołane w reakcji na środowe orzeczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który oddalił skargi Polski i Węgier dotyczące mechanizmu warunkowości. Mechanizm ten uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad praworządności. Kwestia przestrzegania przez Polskę zasad praworządności jest od wielu miesięcy kością niezgody między rządem a Komisją Europejską, która wciąż nie zaakceptowała polskiego Krajowego Planu Odbudowy, co jest konieczne do uchronienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy.

W Sejmie na rozpatrzenie czekają obecnie w trzy projekty dotyczące zmian w sądownictwie. Na początku lutego prezydent skierował do laski marszałkowskiej projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, który dotyczy odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej. Tydzień później do Sejmu trafił również projekt klubu PiS w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zakłada on m.in. przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów Sądowi Najwyższemu jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych.

8 lutego Koalicja Obywatelska i Lewica złożyły w Sejmie projekt ustawy przygotowany przez stowarzyszenie sędziów Iustitia. Propozycja zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN oraz zmianę wyboru składu Krajowej Rady Sądownictwa.

14 lipca 2021 r. TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Na początku września ub.r. KE zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie tej decyzji TSUE. Pod koniec października ub.r. TSUE poinformował, że Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz KE kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie.