Morawiecki: od ponad sześciu lat realnie poprawiamy życie emerytów

Od ponad sześciu lat realnie poprawiamy życie emerytów; szacunek dla seniorów, to nie jest nasze hasło tylko na sztandarach - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki. "Chciałbym, aby po naszej stronie widać było, że nasza polityka jest polityką słuchania" - dodał.

"Szacunek dla seniorów, to nie jest nasze hasło tylko na sztandarach. To jest hasło, które wobec was - nasi dziadkowie, nasze babcie, ojcowie i mamy, realizujemy" - podkreślił szef rządu podczas piątkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, jest to hasło szacunku dla jesieni życia, dla naszych seniorów.

"W ten sposób od ponad sześciu lat realnie poprawiamy życie emerytów, a nie tak jak nasi poprzednicy podnieśli wiek emerytalny" - zaznaczył premier.

"Mówi się, że można patrzeć, ale nie widzieć, że można słyszeć, ale nie dostrzegać prawdziwych potrzeb, można nie wsłuchiwać się w głos tego, kto do nas mówi. Chciałbym, aby po naszej stronie widać było, że nasza polityka jest polityką słuchania. Wsłuchiwania się w głos, w tym przypadku, tych bardzo potrzebujących, tych którzy zostali poturbowani przy pandemii, przy kryzysie energetycznym z Zachodu i Wschodu, przy inflacji. Skupienia się i wsłuchania się w głos naszych drogich emerytów. Dziś nasi emeryci mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa" - mówił szef rządu.