Morawiecki: PKW przyjęła sprawozdanie wyborcze PiS bez zarzutów

Trudno się odnosić do tworzonych przez niektóre telewizje sztucznych faktów; Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie wyborcze PiS bez zarzutów - mówił premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do informacji podanych przez TVN24.

TVN24 ujawniła w środę w programie "Czarno na białym", że osoby z tzw. listy ludzi premiera Mateusza Morawieckiego w spółkach Skarbu Państwa wpłaciły prawie 250 tys. zł na kampanię obecnego szefa rządu. Lista, jak zaznaczyli autorzy reportażu, powstała w rządzie Zjednoczonej Prawicy, i obejmuje m.in. osoby, które w przeszłości współpracowały z Morawieckim w Banku Zachodnim WBK.

Doniesienia TVN24 oburzyły posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy zapowiedzieli w czwartek złożenie w tej sprawie zawiadomień do prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Szef rządu pytany w czwartek przez dziennikarzy o te doniesienia medialne odparł, że trudno mu się odnosić do "tworzonych przez niektóre telewizje zupełnie sztucznych faktów, które wrzucone są w media tylko po to, żeby potem próbować je w jakiś sposób rozgrywać i komentować".

"Mogę tylko tyle powiedzieć, że Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie wyborcze PiS bez zarzutów" - zauważył.

"Jestem wdzięczny wszystkim, którzy zaufali mi, którzy widzą nadzieję w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i mojej skromnej osobie, w poprawie sytuacji w naszym kraju. Sądzę, że jak popatrzymy na to, co stało się przez ostatnie sześć lat, to różnica jest widoczna gołym okiem" - dodał premier Morawiecki.

W materiale "Czarno na białym" była także mowa o tym, że osoby zatrudnione na wysokich stanowiskach w państwowych spółkach wpłacały pieniądze na kampanię innych członków rządu Zjednoczonej Prawicy nadzorujących te spółki. Jak wskazano w reportażu, jego autorzy uzyskali kopie potwierdzeń takich przelewów.

Powyższy proceder skrytykował w rozmowie z dziennikarzami TVN24 były skarbnik PiS Stanisław Kostrzewski. Zapewnił, iż "gdyby za jego czasów takie wpłaty od prezesów spółek się pojawiały, to natychmiast by poszedł z tym do prezesa Kaczyńskiego i powiedział, że to jest niezgodne z duchem prawa".

Rzecznik rządu Piotr Müller, zapytany w czwartek rano w TVN24, czy działania opisane w reportażu "Czarno na białym" są zgodne z zasadami etyki i moralności, potwierdził. "Każdy wpłaca na kampanię wyborczą w sposób transparentny, każdy może to sprawdzić i nie jest to niczym nadzwyczajnym" - dodał.