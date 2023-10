Morawiecki po debacie: stoimy przed wyborem - Polska w chaosie albo mająca sprawny rząd

To ostatnia prosta w drodze do zwycięstwa, dajmy z siebie wszystko, warto walczyć o normalność - podkreślił po poniedziałkowej debacie wyborczej premier Mateusz Morawiecki.

Po poniedziałkowej (9 października) debacie wyborczej premier Mateusz Morawicki wyliczał, jak Polska zmieniła się w czasie rządów PiS.

- Od pracy po 5 zł za godzinę do stawki minimalnej 28 zł za godzinę, od głodowych emerytur do "trzynastek" i "czternastek" - wymieniał szef rządu.

"Dużo pracy cały czas przed nami, zdajemy sobie z tego sprawę"

- Przed nami najważniejsze wybory od lat: z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony koalicja wojny z prezydentem - mówił szef rządu podczas debaty wyborczej.

Wyliczał, jak Polska zmieniła się w czasie rządów PiS: od pracy po 5 zł za godzinę do stawki minimalnej 28 zł za godzinę, od zwijania Polski lokalnej do inwestycji w każdej gminie, od pedagogiki wstydu do dumy z Polski, od likwidacji polskiej armii do silnego Wojska Polskiego, od głodowych emerytur do "trzynastek" i "czternastek".

- Dużo pracy cały czas przed nami, zdajemy sobie z tego sprawę. Ale dzisiaj stoimy przed prostym wyborem: albo Polska pogrążona w kłótni i w chaosie, albo mająca rząd sprawny i skuteczny w rozwiązywaniu problemów - oświadczył Morawiecki.

"To ostatnia prosta w drodze do zwycięstwa, dajmy z siebie wszystko"

- To ostatnia prosta w drodze do zwycięstwa, dajmy z siebie wszystko, warto walczyć o normalność - podkreślił po debacie wyborczej premier Mateusz Morawiecki. - Gdy pomyślę, jak zmieniliśmy Polskę, to mogą na mnie wylewać jeszcze większe wiadra pomyj, spływa to po mnie jak woda po teflonie - zaznaczył.

Morawiecki wyszedł do zwolenników PiS zgromadzonych przed budynkiem ATM, gdzie odbyła się debata wyborcza TVP, w której brał udział.

- Widzicie, co oni opowiadają, co oni próbują robić. Próbują zamazać naszą rzeczywistość. A kiedy jest normalność? Takie pytanie sobie zadajmy. Normalność jest wtedy, jak nie ma ubóstwa wśród dzieci, jak nie ma bezrobocia, jak matka może spokojnie związać koniec z końcem, jak emeryci nie muszą się martwić, co do garnka włożyć. Wtedy jest normalność. I o taką normalność dalej warto walczyć - podkreślił premier.

"Jakiekolwiek poglądy macie, pójdźcie do wyborów, ale głosujcie także w referendum"

Wyborcy partii skandowali "Dziękujemy", na co szef rządu odpowiadał: "To ja wam dziękuję". - Jak pomyślę, sobie, ile dzięki wam, ile wy potrafiliście zrobić, przekonać w swoich społecznościach, lokalnych, miastach, wioskach, jak zmieniliśmy Polskę, życie ludzi, to naprawdę mogą na mnie wylewać jeszcze dużo większe wiadra pomyj. Spływa to po mnie jak woda po teflonie - powiedział Morawiecki.

Premier cytował też pytania referendalne, a w odpowiedzi na każde z nich tłum krzyczał "Nie!". "Wszystkich rodaków proszę: jakiekolwiek poglądy macie, pójdźcie do wyborów, ale głosujcie także w referendum" - dodał szef rządu.

W debacie wyborczej TVP obok Mateusza Morawieckiego uczestniczył też Donald Tusk z Koalicji Obywatelskiej, Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji oraz Krzysztof Maj z Bezpartyjnych Samorządowców. W debacie padły pytania dotyczące migracji, wieku emerytalnego, świadczeń społecznych, prywatyzacji, bezpieczeństwa i bezrobocia.