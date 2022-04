Morawiecki po rozmowie z premierem Czech: wystąpimy do KE o nowe środki na wsparcie dla uchodźców

Ustaliśmy wspólne wystąpienie do Komisji Europejskiej o pozyskanie nowych środków na wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem czeskiego rządu Petrem Fialą.

W piątek w KPRM odbyło się spotkanie szefów polskiego i czeskiego rządu. Podczas wspólnej konferencji prasowej Morawiecki zapewniał, że "mamy do czynienia z bardzo wieloma jednocześnie wyzwaniami, kryzysami, które w podobny sposób dotyczą naszych krajów".

"Z jednej strony oczywiście straszna, okrutna wojna na Ukrainie, gdzie Ukraińcy walczą o swoje bezpieczeństwo, ale także o suwerenność, o integralność terytorialną i przecież mamy pewną świadomość, i w Republice Czeskiej, i my w Polsce, że oni tam stają do boju w obronie naszej suwerenności, naszej wolności i dlatego robimy wszystko, aby wzmacniać się nawzajem, nasz głos na forum Unii Europejskiej, na forum NATO w zakresie pomocy Ukrainie w walce o wolność, w walce o przywrócenie pokoju" - podkreślał polski premier.

Morawiecki przyznał, że doskonale zdajemy sobie sprawę, "jak szeroki wpływ ma wojna na funkcjonowanie w naszych krajach". "Po pierwsze jest to wpływ poprzez uchodźców wojennych" - mówił i przypomniał, że wielu uchodźców jest zarówno w Polsce, jak i w Czechach.

"Ustaliliśmy z panem premierem wspólne wystąpienie do Brukseli, wspólne wystąpienie do Komisji Europejskiej o pozyskanie nowych środków, nie takiego przesuwania z jednej szuflady do drugiej, tylko nowych środków na wsparcie dla uchodźców wojennych" - poinformował Morawiecki. "Tę naszą inicjatywę wspólnie wkrótce przedstawimy" - dodał.