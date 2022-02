Morawiecki po spotkaniu z Johnsonem: celem Putina rozbicie NATO

Celem politycznym Putina jest rozbicie NATO, dlatego musimy zdecydowanie pokazywać jak bardzo jesteśmy spójni; jest między nami ogromne zrozumienie napięć na wschodniej flance NATO - powiedział w czwartek w Warszawie premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem.

W czwartek po południu w KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem brytyjskiego rządu Borisem Johnsonem, który składa wizytę w Warszawie. Głównym tematem rozmowy była kwestia bezpieczeństwa w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem działań Rosji wobec Ukrainy.

"Rosja stawia przed nami taką alternatywę - albo będzie suwerenna, z zachowaniem integralności terytorialnej Ukraina, albo będzie pokój i spokój. To jest fałszywa alternatywa. Chcemy prawa narodów, państw do samostanowienia, prawa do obrony swojej integralności terytorialnej i chcemy oczywiście także spokoju, pokoju" - powiedział premier Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z Johnsonem. Szef polskiego rządu wskazywał, że "tak naprawdę na jednej szali jest i wolność, i bezpieczeństwo Europy, a na drugiej szali jest właśnie destabilizacja i to, co próbuje dziś zgotować Kreml".



🇵🇱🇬🇧 Premier @MorawieckiM w #KPRM: Wielu polityków w Europie zostało wyrwanych z tej geopolitycznej drzemki. Z @BorisJohnson byliśmy jednymi z pierwszych, którzy wskazywali, że agresywne działania Putina mogą prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 10, 2022

"Polska i Wielka Brytania stoją jednoznacznie po stronie pokoju, spokoju i bezpieczeństwa i bardzo dziękuję za taką bardzo aktywną rolę Borisa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii w tym bardzo ważnym zadaniu. Nie pozwolimy się zastraszyć, jesteśmy razem, razem działamy na rzecz utrzymania pokoju i spokoju" - zapewnił Mateusz Morawiecki.

"Dlatego właśnie wzmacniamy wschodnią flankę NATO, wzmacniamy pokój w tej części Europy. Bo możemy być pewni, że tylko poprzez wspólne działania, spójną politykę, ten pokój może być utrzymany" - kontynuował.

Premier mówił również o tym, że "tam, gdzie punktem odniesienia jest polityka imperialna, tam wszystko może stać się narzędziem agresji: zarówno gazociąg, jak i migranci, jak i internet". "I tego dziś doświadczamy" - ocenił szef polskiego rządu. Premier zwrócił w tym kontekście uwagę na sprawę Gazociągu Północnego; zaapelował do Niemiec, by "jak najszybciej oświadczyć, że ten gazociąg nie będzie używany jako element szantażu".

"Migracje, co się działo na polsko-białoruskiej granicy doskonale wiemy. I ataki cyfrowe, hakerskie, cybernetyczne to też broń, której niestety nasi wschodni sąsiedzi używają coraz częściej" - wyliczał premier.