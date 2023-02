Morawiecki po spotkaniu z premier Danii: mamy podobne poglądy na temat Ukrainy

Z premier Danii Mette Frederiksen mamy podobne poglądy na temat Ukrainy oraz wyzwań przed którymi stoimy - podkreślił w czwartek szef rządu Mateusz Morawiecki. Nasze kraje są dziś bezpieczne, bo rządzą nimi odpowiedzialni ludzie - dodał.

Premier złożył w czwartek wizytę w Kopenhadze, gdzie spotkał się z szefową duńskiego rządu. Wśród tematów rozmów było m.in. wsparcie dla Ukrainy w przeddzień rocznicy rosyjskiej agresji i współpraca na rzecz bezpieczeństwa.

"Nasze kraje są dziś bezpieczne, bo rządzą nimi odpowiedzialni ludzie. Dziękuje za rozmowy premier Danii Mette Frederiksen" - napisał Morawiecki we wpisie zamieszonym we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych.

Do wpisu dołączył także krótkie nagranie, wspólne z szefową duńskiego rządu. Morawiecki podziękował za zaproszenie do Kopenhagi, a następnie poinformował o szczegółach rozmowy, jaką odbył z premier Frederiksen.

"Omówiliśmy kwestie Ukrainy, mamy podobne poglądy na temat Ukrainy i pomocy Ukrainie. A także podobne poglądy na temat migracji oraz innych wyzwań przed którymi stoimy. Jestem niezwykle zadowolony, że mogliśmy omówić te kwestie. Bardzo dziękuję za naszą współpracę" - powiedział premier.

Szefowa duńskiego rządu podziękowała za okazję do odbycia rozmowy i spotkania. "Zgadzamy się co do Ukrainy. Mówił pan od początku tej straszliwej wojny, że będziecie wspierać Ukrainę jak długo to będzie konieczne. Stanowisko Danii jest w tej sprawie podobne" - powiedziała Frederiksen.

"Drodzy Ukraińcy, Polska jest waszym bliskim sąsiadem i przyjacielem. My nie jesteśmy waszym sąsiadem, ale także jesteśmy waszymi przyjaciółmi i będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, by wam pomagać" - podkreśliła szefowa duńskiego rządu.